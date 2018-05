Video/ Santarcangelo Vicenza (1-1): highlights e gol della partita (Play out Serie C)

Video Santarcangelo Vicenza (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida per il ritorno dei play out di Serie C. I biancorossi sono salvi.

Video Santarcangelo Vicenza (LaPresse)

Un gol a testa ed un pareggio tra Santarcangelo Vicenza, coi biancorossi che conquistano la preziosissima permanenza in Serie C. Venendo alla gara, il primo tempo racconta la paura delle due squadre di perderla. Poche le occasione degne di note, manca il coraggio soprattutto in chiave offensiva. Il Santarcangelo riesce comunque a sbloccarla con Cappellini, se non fosse per la segnalazione decisiva del guardalinee che annulla per fuorigioco. L'incontro sembra spegnersi, bisogna attendere quasi il ventesimo per un'occasione gialloblu con Piccioni che tenta la sorte con un colpo di testa centrale. Il Vicenza risponde poco dopo con un tentativo dal limite di Giacomelli. I gol arrivano nella ripresa, assieme ai tanti cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Giacomelli la sblocca a otto giri di lancetta dalla fine, approfittando di una disattenzione difensiva avversaria. Poi il pareggio allo scadere firmato Piccioni. Ecco qui di seguito il tabellino ufficiale della partita.

IL TABELLINO

SANTARCANGELO (4-3-3): Bastianoni; Toninelli (44' pt Maloku), Maini, Briganti, Sirignano; Di Santantonio (19' st Strkalj), Dhamo (32' st J. Spoljaric), Dalla Bona; Bussaglia (19' st Obeng), Piccioni, Capellini. All.: Zeman A disposizione: Moscatelli, Addario, Bondioli, Gaiola, Soumahin, Tommasone, Broli, L. Spoljaric

VICENZA (4-3-3): Valentini; Bianchi, Crescenzi, Malomo, Giraudo; Alimi, Romizi (31' st Milesi), Tassi (24' st Salifu); De Giorgio (30' pt Giorno), Ferrari, Giacomelli. All.: Zanini A disposizione: Fortunato, Turi, Magri, Ferchichi, Bangu, Paiolo, Comi, Giusti

ARBITRO: Valiante di Salerno RETI: 37' st Giacomelli (V), 50' st Piccioni (S) NOTE: ammoniti Giraudo, Tassi, Bianchi (V), Di Santantonio, Strkalj (S)

CLICCA QUI PER IL VIDEO SANTARCANGELO VICENZA (1-1): HIGHLIGHTS E GOL

