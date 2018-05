"Balotelli è tornato in posizione eretta"/ La gaffe del cronista Rai durante Italia Arabia Saudita

28 maggio 2018 Fabio Belli

Mario Balotelli (LaPresse)

Mario Balotelli è tornato in Nazionale nel migliore dei modi, realizzando un gran gol dopo quattro anni di digiuno in azzurro e dimostrandosi più che mai motivato a riprendersi quella maglia che, dopo i Mondiali del 2014, Antonio Conte e Gian Piero Ventura non avevano ritenuto opportuno affidargli. Grandi complimenti anche dal commento RAI, anche se il cronista Alberto Rimedio si è lasciato scappare una piccola gaffe riferita all'attuale centravanti del Nizza. Dopo una caduta e lamentandosi per un risentimento che ha fatto pensare anche a una possibile sostituzione per Balotelli, Rimedio ha infatti affermato: "Balotelli è tornato in posizione eretta", riferendosi ovviamente al fatto che si fosse rialzato, ma sicuramente un'espressione che non è il massimo della vita se riferita a un calciatore di colore...

PRESTO SUPERMARIO DI NUOVO IN SERIE A?

Ovviamente la gaffe di Rimedio è stata del tutto innocente e volontaria, ma probabilmente una frase del genere non avrebbe fatto piacere in ogni caso a un giocatore che, senza paura di finire nell'occhio del ciclone delle polemiche, spesso si è mostrato in prima linea nel combattere le manifestazioni di razzismo nel calcio. E spesso ha affrontato curve (famosa è rimasta una sua polemica contro i tifosi della Roma, con tanto di gesto delle orecchie mostrate dopo un rigore realizzato) che gli avevano regalato epiteti poco simpatici. Ad ogni modo, Balotelli negli ultimi tempi, e con l'ottimo rendimento nelle ultime due stagioni con la maglia del Nizza, sembra essersi messo alle spalle le amarezze del passato. E proprio alcuni club italiani, con la stessa Roma, la Fiorentina e il Napoli in prima fila, potrebbero concretizzare il suo ritorno in Serie A dopo quello di stasera in Nazionale.

