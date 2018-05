Amichevoli nazionali/ Risultati live, diretta gol e programma dei match: c’è Italia-Arabia Saudita (oggi)

Amichevoli nazionali: i risultati, i gol e il programma dei test match previsti oggi in vista dei Mondiali di Russia. In campo anche gli azzurri di Mancini per Italia-Arabia Saudita.

28 maggio 2018 Michela Colombo

Amichevoli nazionali (LaPresse)

I mondiali di Russia 2018 si avvicinano: il prossimo 14 giugno la competizione iridata avrà inizio ed è tempo ora, terminati le competizioni nazionali, che le nazionali presenti nel tabellone finale (e non solo) scendano in campo per verificare lo stato di forma. Ecco quindi che in questi giorni di fine maggio, e nello specifico oggi lunedì 28 maggio, il calendario ci offre alcune amichevoli nazionali davvero interessanti, non ultima quella che vede impegnata proprio la nostra nazionale. Come è tristemente noto l’Italia non sarà in Russia a disputare i Mondiali: è la prima volta da 1958 che tale tragedia sportiva non accadeva. Non per questo il banco di prova in programma oggi che vedrà gli azzurri contro l’Arabia Saudita non si rivelerà interessante: ricordiamo infatti che questo sarà il primo banco di prova per il nuovo ct dell’Italia Roberto Mancini. Tutti gli appassionati non vedono quindi l’ora di vedere alla prova del campo la nuova Italia, che vede pure il grande ritorno di Mario Balotelli, dopo ben 4 anni di assenza dalla maglia azzurra.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Benché per noi italiani l’amichevole tra Italia e Arabia Saudita sarà l’appuntamento clou di questo 28 maggio, ricordiamo che il programma dei test match tra nazionali appare bene fitto. In realtà diverse compagini africane e asiatiche hanno già dato il via al proprio programma di amichevoli in avvicinamento ai Mondiali di Russia: oggi però sarà il primo giorno che entreranno in scena le squadre europee (ricordiamo che solo sabato scorso si è disputata la finale della Champions League). Ecco quindi che volendo dare un quadro completo dei match previsti oggi ecco che alle ore 12.00 avrà inizio l’amichevole tra Kenya e Guinea Equatoriale, mentre alle ore 13.00 avrà inizio la sfida Corea del Sud-Honduras. Per la fascia pre serale ecco che alle ore 18.00 avrà inizio l’amichevole tra Nigeria e Congo, come il match Bosnia-Montenegro ma è nella fasce serale che sono attesi gli incontri più interessanti. Ecco quindi che alle ore 20.15 avrà inizio Iran-Turchia: alle ore 20.45 avranno luogo invece ben due match ovvero Italia-Arabia Saudita (San Gallo) e Portogallo-Tunisia (Braga). Un’altra big europea sarà poi in campo alle ore 21.00: allo Stade De France avrà infatti luogo la sfida amichevole tra Francia e Irlanda.





RISULTATI AMICHEVOLI, IL PROGRAMMA DI OGGI

Ore 12.00 Kenya-Ginea Equatoriale

Ore 13.00 Corea del Sud-Honduras

Ore 18.00 Bosnia-Montengro

Ore 18.00 Nigeria-Congo

Ore 20.15 Iran-Turchia

Ore 20.45 Italia-Arabia Saudita

Ore 20.45 Portogallo-Tunisia

Ore 21.00 Francia-Irlanda

