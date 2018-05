De Vrij all'Inter: "Ho firmato per 5 anni"/ "Non vedo l'ora di iniziare: alla Lazio ho dato tutto"

Stefan de Vrij (LaPresse)

Stefan De Vrij all'Inter: "Ho firmato per 5 anni", il centrale difensivo ufficializza il suo trasferimento alla corte di Luciano Spalletti. Classe 1992, il difensore olandese darà l’addio alla Lazio dopo quattro anni da protagonista: i biancocelesti lo hanno prelevato nell’estate 2014 per appena 7 milioni di euro ed è diventato fin da subito un cardine della formazione capitolina. Nonostante le numerose richieste delle ultime sessioni di mercato, la Lazio si è sempre opposta ad una sua partenza ma non è riuscita a blindarlo con il rinnovo di contratto. Nonostante le lunghe trattative, la dirigenza e l’entourage del Nazionale oranje non hanno raggiunto la fumata bianca. Ed ecco la zampata dell’Inter: accordo raggiunto a febbraio, concorrenza di Juventus e altri top club europei battuta. Un accordo già ventilato nelle ultime settimane e che ha destabilizzato lo scontro diretto per la Champions League dello scorso 20 maggio 2018, gara terminata 2-3 per il Biscione.

INTER, ECCO DE VRIJ: "HO FIRMATO PER 5 ANNI"

Stefan de Vrij ha deciso di interrompere il silenzio degli ultimi giorni ed ha annunciato la sua prossima meta ai microfoni dell'Algemen Dagblad: “Ho firmato per l’Inter per cinque anni: con la maglia nerazzurra credo di poter migliorare ulteriormente, non vedo l’ora di iniziare". Continua de Vrij, parlando della sfida Lazio-Inter di otto giorni fa: “Tutti coloro che mi conoscono sanno che ho dato tutto anche in quella partita: non so se in Italia ci credono, per questo motivo ho spento tutto per una settimana e mi sono concentrato solo sulla Nazionale olandese”. Un acquisto che ha fatto felice il tecnico Luciano Spalletti, che ha commentato così l'arrivo dell'olandese, oltre a quelli di Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez: "De Vrij, Lautaro e Asamoah mostrano che i nostri sono dirigenti sono attenti e mirano a rafforzare l'Inter. Sono tre grandi calciatori, pronti e fatti. Lautaro ha già giocato dei campionati che lo hanno svezzato. Il fatto poi che Icardi sia andato a prenderlo all'aeroporto è importante per entrambi", le sue parole riportate da Calciomercato.com.

