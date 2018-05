Francesco Totti scrive un libro/ Video: "Parlerà della mia vita"

Francesco Totti scrive un libro, Video: l'ex capitano della Roma annuncia la prossima uscita di un libro che racconterà la sua vita sia all'interno che fuori dal rettangolo verde di gioco.

Tramite i suoi canali social Francesco Totti ha deciso di annunciare l'imminente uscita di un'autobiografia che racconti la sua vita sia da calciatore che da uomo. "Ciao ragazzi, oggi volevo condividere con voi una cosa per me molto molto importante. Sto scrivendo con Paolo Condò e la Rizzoli la storia della mia vita sia calcistica che extracalcistica. Il libro uscirà in autunno e piano piano vi svelerò tutti i dettagli". Tramite un breve video e con queste parole Francesco Totti racconta ai suoi fan la voglia di confrontarsi con questa splendida nuova avventura al fianco di un professionista serio come il giornalista Paolo Condò e con un editore di assoluto livello come la Rizzoli. Come confermato da Francesco Totti i particolari usciranno man mano con la possibilità di scoprire sempre nuove cose fino all'uscita del libro programmata appunto in autunno.

Sto lavorando con @RizzoliLibri e @PaoloCond ad un progetto per me molto importante... novità in arrivo! pic.twitter.com/T1fOZl3Wsk — Francesco Totti (@Totti) 28 maggio 2018

UN ANNO FA IL RITIRO DEL PUPONE

È passato ormai un anno dal ritiro di Francesco Totti dal calcio giocato. Esattamente dodici mesi fa quello che era lo storico capitano della Roma raccontava davanti a uno Stadio Olimpico gremito la decisione di lasciare il calcio giocato e quindi di appendere gli scarpini al chiodo. Fu una giornata molto commovente che segnò il calcio italiano, con tifosi di tutta Italia, e anche nel mondo, emozionati per quanto era accaduto. Da quel momento Francesco Totti ha deciso di non abbandonare quella squadra che da calciatore ha amato moltissimo, preferendola addirittura alla tentazione chiamata Real Madrid. Con il compito di fare da ponte tra campo e dirigenza ha svolto il suo lavoro, dimostrando di essere un professionista serio e di avere delle doti importanti anche fuori al rettangolo verde di gioco. Un anno esatto dopo il ritiro arriva poi l'annuncio della sua autobiografia che racconterà eventi legati sia al campo che alla sua vita personale.

