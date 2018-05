Francia Irlanda/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Francia Irlanda, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amichevole a Saint Denis, i Bleus si svelano in vista del Mondiale di Russia

28 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Francia Irlanda, amichevole (Foto LaPresse)

Francia Irlanda si gioca allo Stade de France alle ore 21:00 di lunedì 28 maggio: prima amichevole internazionale che i Bleus giocano in preparazione al Mondiale, dove arrivano con i crismi di una delle squadre favorite per la vittoria. La nazionale di Didier Deschamps deve cancellare il fallimento agli Europei: certo la Francia è arrivata in finale, ma giocava in casa e pensava di vincere la manifestazione, ancor più perché in finale si era trovata di fronte un Portogallo cui sapeva di essere superiore. Al Mondiale si punta ad arrivare almeno in semifinale ma, come vedremo, la spedizione dei Bleus è già partita con qualche punto di domanda di troppo; l’Irlanda invece ha mancato la qualificazione alla fase finale avendo perso il playoff contro la Danimarca, ma in precedenza aveva dato conferma della sua natura coriacea e combattiva raggiungendo gli spareggi in maniera incredibile. Adesso farà da sparring partner alla Francia, ma questa partita dopo l’episodio del 2009 non potrà mai essere banale per i verdi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Francia Irlanda non sarà trasmessa in diretta tv, salvo variazioni di palinsesto; non sarà nemmeno possibile assistere all’amichevole dello Stade de France in diretta streaming video, ma per avere informazioni utili sulle due nazionali potete comunque consultare i profili ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network. Segnaliamo in particolare Twitter: dovete andare agli indirizzi @FFF per la Francia e @FAIreland per l’Irlanda.

RISULTATI E PRECEDENTI

Le scelte di Deschamps per il Mondiale hanno fatto scalpore: il CT della Francia ha lasciato a casa una sorta di formazione extra che potrebbe competere per la zona medaglie in Russia. Inevitabile allora che l’asticella della pressione sia destinata ad alzarsi: presentarsi senza Lacazette e Rabiot, Kondogbia e Martial (oltre ai vari Benzema e Payet, per altri motivi) significa ovviamente che nella mente del selezionatore la rosa dei 23 può arrivare in fondo anche in questo modo. Ora però la Francia deve dimostrarlo sul campo, e non sarà semplice: lo scotto della finale persa in casa agli Europei aleggia ancora, il gruppo è relativamente giovane ma già parecchio esperto e ha campioni di primo livello al suo interno, ma questo è stato così anche in anni passati eppure il palmarès dei Bleus non è così ricco come si potrebbe pensare. L’Irlanda come già detto era riuscita a qualificarsi per i playoff, dando prova ancora una volta del suo grande orgoglio; tuttavia la nazionale non era troppo competitiva e lo si è visto nello spareggio contro la Danimarca, quando ha fatto sperare tutto il suo popolo nel miracolo ma poi ha subito cinque gol. Sarà dunque un Mondiale senza Irlanda: magari dal punto di vista tecnico non è una perdita gravissima, ma certamente i suoi tifosi avrebbero colorato gli spalti degli stadi in Russia, e abbiamo anche perso una nazionale capace appunto di giocarsela fino all’ultimo, anche in condizioni di inferiorità tecnica.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA

Esclusi o meno, la Francia gioca con il 4-3-3 e scelte che sembrano più o meno fisse: in porta Lloris, in mezzo i titolari sono Varane e Umtiti mentre a destra stanno salendo decisamente le quotazioni di Pavard, terzino dello Stoccarda. Dall’altra parte ha recuperato Benjamin Mendy che però ha saltato praticamente tutta la stagione: se la giocherà con Lucas Hernandez, unica altra alternativa. Centrocampo classico, con Kante da perno centrale affiancato da Pogba e uno tra Matuidi e Tolisso senza dimenticarsi di N’Zonzi; tante varianti in attacco, ma i punti fermi sembrano essere Griezmann e Mbappé. La terza maglia uscirà dal ballottaggio tra Giroud e Thauvin, a seconda di chi giocherà cambierà anche la posizione di Griezmann. L’Irlanda si presenta con un 5-3-2 nel quale Coleman e McClean sono gli esterni, in mezzo a protezione del portiere Doyle giocano invece Duffy e Rice che accompagnano Kevin Long, leader del reparto arretrato. Hendrick giostra sia come playmaker basso che come centrocampista che guarda maggiormente alla fase offensiva, a seconda delle fasi della gara; ai suoi lati ci sono Browne e Hourlhane, la coppia offensiva dovrebbe essere quella composta da Hogan e Maguire, ma con Shane Long pronto ancora una volta a dire la sua.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la Francia parte favorita e anche in maniera netta: viene dato davvero poco credito all’Irlanda e lo si capisce già dalla quota di 1,18 che è stata assegnata all’eventualità della vittoria dei Bleus, per la quale dovrete giocare il segno 1. Con il pareggio (segno X) il vostro guadagno sarebbe di 5,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, indicativo anche il fatto che l’affermazione esterna dell’Irlanda, identificata dal segno 2, abbia una quota che vale ben 18,00 volte la posta.

