Infortunio Balotelli / Supermario torna dopo quattro anni con l'Italia: fa gol e poi si fa male alla coscia

Infortunio Balotelli, Supermario torna dopo quattro anni in campo con l'Italia: prima sblocca la partita con un gran gol di destro da fuori area poi si fa male e lascia il campo da gioco.

28 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Balotelli - La Presse

All'ora di gioco di Italia-Arabia Saudita è uscito dal campo Mario Balotelli per infortunio. L'attaccante del Nizza, che si svincola a giugno, aveva sbloccato la partita nel primo tempo alla fine del quale sembrava aver accusato un leggero problema alla coscia destra. Dopo l'intervallo era rientrato comunque sul rettangolo verde di gioco, dimostrando di avere voglia di correre ancora nonostante il fastidio che non aveva superato del tutto. All'ora di gioco però ha dovuto alzare bandiera bianca e speriamo che giocare sopra al fastidio non abbia complicato le cose, con un problema muscolare che sarà da valutare attentamente tramite esami strumentali nelle prossime ore. Al suo posto è entrato Andrea Belotti anche lui alla ricerca di una rivincita con la maglia della nazionale azzurra. Bel segnale lanciato all'uscita da Balotelli che applaudito da tutto lo stadio ha deciso di rimanere in panchina a seguire l'evoluzione della partita.

BUONI SEGNALI DA SUPERMARIO

Supermario Balotelli è tornato in campo con la nazionale azzurra a quattro anni dall'ultima apparizione. E' stato in grado di sbloccare la gara Italia-Arabia Saudita con uno splendido tiro da fuori di destro, dopo che i suoi erano sembrati anche un po' in difficoltà. Ha corso molto per la squadra, dimostrando di aver voglia di sfruttare al 100% questa grande occasione che gli ha dato Roberto Mancini. E' sicuramente questo un bel segnale per l'Italia che fuori dal Mondiale cerca un nuovo leader per ricominciare la rincorsa alle competizioni che contano. Balotelli ha dato tutto quello che aveva, prendendosi anche una piccola rivincita con Gian Piero Ventura che non lo aveva mai convocato nelle partite di qualificazione ai Mondiali 2018 e chissà se ci fosse stato anche lui nella doppia sfida di spareggio con la Svezia se sarebbe cambiato qualcosa.

