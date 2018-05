Infortunio Pellegrini / Problema al quadricipite destro per il centrocampista della Roma

Infortunio Pellegrini, problema al quadricipite destro per il centrocampista della Roma che è costretto a uscire a venti minuti dalla fine della gara Italia-Arabia Saudita.

28 maggio 2018

Infortunio Pellegrini - La Presse

L'Italia dopo Mario Balotelli perde per infortunio anche Lorenzo Pellegrini costretto a uscire dal rettangolo verde di gioco al minuto 74. Il calciatore della Roma ha accusato un problema al quadricipite destro dove è stata prontamente applicata una borsa del ghiaccio al momento dell'arrivo in panchina. Non dovrebbe essere nulla di grave per il centrocampista che si è fermato precauzionalmente. Curiosamente il calciatore ha lasciato il posto a Bryan Cristante, stessa staffetta che potrebbe riguardarlo alla Roma in estate. La Juventus infatti sta cercando di portare a Torino proprio Pellegrini, disposta a pagare la clausola rescissoria del calciatore. Al suo posto dovrebbe arrivare appunto Bryan Cristante per il quale la Roma sta accelerando in queste ultime ore per cercare di sbaragliare la concorrenza agguerrita di Inter e Napoli decisamente interessate al calciatore.

OTTIMA PROVA PER IL CENTROCAMPISTA

Lorenzo Pellegrini è stato costretto a uscire a venti minuti dalla fine della gara Italia-Arabia Saudita di cui è stato grande protagonista. Il centrocampista della Roma è stato schierato da titolare nella prima nazionale di Roberto Mancini che ha deciso di posizionarlo come intermedio sinistro in un centrocampo a tre con Jorginho in cabina di regia e Alessandro Florenzi dall'altra parte. Pellegrini è partito subito forte, dimostrando di essere bravo anche a buttarsi dentro l'area di rigore con degli inserimenti da mezzala pura. Il calciatore è una delle sicurezze da cui riparte l'Italia dopo l'eliminazione ai Mondiali, un calciatore in grado di fare la differenza in mezzo al campo e che la Juventus sta seguendo da vicino con la tentazione di pagare la clausola rescissoria presente nel suo accordo, al momento, con la squadra capitolina. Sarà interessante capire anche come si comporterà la squadra giallorossa sul calciomercato in merito al giovane centrocampista.

