Italia Arabia Saudita/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Italia Arabia Saudita, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Prima partita con Roberto Mancini come CT, si gioca a San Gallo in Svizzera

28 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Arabia Saudita, amichevole (Foto LaPresse)

Italia Arabia Saudita si gioca alle ore 20:45 di lunedì 28 maggio: è una delle amichevoli internazionali in programma nelle settimane che precedono i Mondiali di Russia, una competizione alla quale purtroppo la nostra Nazionale non parteciperà. Siamo a San Gallo, in Svizzera: i ruoli si sono invertiti perché invece l’Arabia Saudita sarà presente alla fase finale della Coppa del Mondo, e allora incredibilmente saremo noi a fare da ideali sparring partner. Si tratta comunque di una partita ideale per noi, vista la portata dell’avversario; gli Azzurri si confronteranno in seguito con Francia e Olanda, ma intanto per l’esordio da CT di Roberto Mancini l’Arabia Saudita rappresenta un test attraverso il quale iniziare a capire quali siano i passi tecnici e tattici necessari per ripartire dopo il fallimento dello scorso novembre, riaprendo così un ciclo vincente che si spera essere lungo e duraturo nel tempo.

ITALIA ARABIA SAUDITA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, come sempre succede con le partite della nostra Nazionale: appuntamento dunque in chiaro per tutti su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. Naturalmente in assenza di un televisore la partita amichevole dell’Italia si potrà seguire anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento; ricordiamo poi che l’account Twitter ufficiale della nostra federazione, @Vivo_Azzurro, fornirà informazioni utili sulla partita.

ITALIA ARABIA SAUDITA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Italia riparte da questo ciclo di amichevoli, dopo le due di marzo sotto la guida del coach ad interim Di Biagio: la scelta è ricaduta su Roberto Mancini, che arriva dall’esperienza con lo Zenit San Pietroburgo e da un percorso che lo aveva portato nel 2008 ad allontanarsi dall’Italia, vincendo Premier League e FA Cup con il Manchester City. Il compito non sarà facile: rimanere fuori dal Mondiale dopo 60 anni è un fatto sul quale non si può passare sopra e la ricostruzione si prospetta lenta e graduale, come testimoniato anche dalle convocazioni del Commissario Tecnico. Chiaramente ci saranno altri aspetti da trattare che esulano dal campo, ma parlando di calcio giocato questa situazione è anche un’opportunità per il nostro movimento: si tratta di fatto di ripartire da zero, perché i grandi senatori hanno abbandonato (al netto di qualche eccezione) e ci sono giovani interessanti che si affacciano sulla scena. Il compito dovrà essere quello di costituire uno zoccolo duro che possa tenere nel tempo, senza farsi condizionare da obiettivi più o meno vicini. Certo all’Europeo 2020 contiamo di esserci, ma innanzitutto bisognerà ridare lustro alla nostra Nazionale passo dopo passo. L’Arabia Saudita ha scelto Juan Antonio Pizzi come allenatore: un tecnico esperto, che ha guidato il Cile alla vittoria della Coppa America e dunque sa il fatto suo. La nazionale del Medio Oriente torna a giocare un Mondiale dopo 12 anni: sarà inserita nel gruppo A con i padroni di casa della Russia, l’Egitto e l’Uruguay. Si tratta di un girone abbordabile, ma chiaramente l’Arabia parte come fanalino di coda anche alle spalle dell’Egitto di Salah e di conseguenza la qualificazione non dovrebbe essere cosa che la riguardi, pur se in Coppa del Mondo le sorprese non sono mai mancate e gli stessi biancoverdi ne sanno sicuramente qualcosa, visto che proprio loro erano riusciti a centrare uno storico ottavo ormai 24 anni fa.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARABIA SAUDITA

La prima formazione di Mancini reca con sé qualche punto di domanda legato al modulo: lo jesino ama il 4-2-3-1 ma le sue convocazioni tirano maggiormente dalla parte di un centrocampo a tre, basti pensare a Jorginho o Lorenzo Pellegrini senza dimenticarsi di Florenzi e Bonaventura. Con la prima opzione però possiamo ipotizzare che davanti a Gigio Donnarumma possano giocare Bonucci e Alessio Romagnoli, con Zappacosta da una parte e Criscito, grande ritorno dall’altra; in mediana Jorginho sarà comunque titolare, al suo fianco l’opzione principale resta quella di Pellegrini che è in ballottaggio con Baselli. Tantissime le soluzioni per la trequarti, dove anche Florenzi se la gioca: il romanista è anzi favorito per occupare la corsia destra con Lorenzo Insigne ovviamente titolare dall’altra parte, in mezzo potrebbe esserci Cristante nello stesso ruolo ricoperto nell’Atalanta. Balotelli, che torna in Nazionale dopo quattro anni, potrebbe esserci dal primo minuto vista l’indisponibilità di Immobile: l’attaccante del Nizza apre ad un testa a testa con Belotti, mentre Zaza dovrebbe partire qualche passo indietro rappresentando però un’alternativa più che valida.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente l’Italia parte clamorosamente favorita per l’amichevole di San Gallo: l’agenzia di scommesse Snai ha fornito il pronostico e ci presenta un quadro nel quale il segno 1 per la vittoria degli Azzurri vale 1,18 volte la puntata. Siamo invece a 6,25 per l’ipotesi del pareggio, per la quale ovviamente dovrete giocare il segno X; il vero azzardo per questa sera sarebbe puntare sull’affermazione dell’Arabia Saudita, perché in questo caso il vostro guadagno sarebbe addirittura di 20,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.