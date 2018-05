Luparense Acqua&Sapone/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (calcio a 5, finale gara-1)

Diretta Luparense Acqua&Sapone, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della finale scudetto nel campionato di calcio a 5, tra le due capolista della regular season

28 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Luparense Acqua&Sapone, gara-1 finale calcio a 5 (Foto LaPresse)

Luparense Acqua&Sapone, che si gioca lunedì 28 maggio presso il Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari (provincia di Padova) è gara-1 della finale scudetto nel campionato di calcio a 5 2017-2018: anche il futsal dunque arriva al suo ultimo atto, e non poteva esserci finale migliore visto che a sfidarsi sono le due squadre che hanno dominato la regular season (hanno chiuso a pari punti) per poi dominare il playoff con tre vittorie e un pareggio a testa. Se i veneti sono campioni d’Italia, gli abruzzesi dell’Acqua&Sapone puntano a prendersi un titolo a quattro anni di distanza dall’ultima finale disputata; si gioca al meglio delle cinque partite con formula 2-2-1, dunque per portare a casa lo scudetto bisognerà necessariamente vincere tre partite. La Luparense gioca le prime due in casa e poi avrà l’eventuale gara-5 tra le mura amiche: un vantaggio sicuramente non da poco, ma non è detto che possa bastare contro una squadra determinata come quella di Città Sant’Angelo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, Luparense Acqua&Sapone sarà trasmessa dai canali della televisione di stato e dunque sarà in chiaro per tutti in diretta tv; appuntamento su Rai Sport (disponibile anche in alta definizione) o Rai Sport + con la possibilità, in assenza di un televisore, di assistere alla partita in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi il sito www.raiplay.it, andando a selezionare il canale specifico.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Come abbiamo già detto, Luparense e Acqua&Sapone hanno dominato la regular season: entrambe hanno vinto 19 delle 26 partite che hanno giocato, pareggiandone una e perdendone sei per un totale di 58 punti (davanti a Kaos e Came Dosson che hanno chiuso con 53). A prendersi però il primo seed nel tabellone dei playoff è stata la squadra veneta, avendo una migliore differenza reti negli scontri diretti terminati in parità; i campioni in carica quindi sono andati a giocare i quarti di finale contro Latina e hanno avuto la meglio con due vittorie, per poi superare di slancio il Came Dosson con un 5-1 in gara-1 e il 4-4 di gara-2 (il regolamento stabiliva che una squadra potesse passare il turno vincendo almeno una partita su due, a patto che non perdesse la seconda). Percorso agevole anche per gli abruzzesi, che hanno trovato Pesaro nel loro esordio ai playoff; è finita 5-2 la prima partita mentre nella seconda l’Acqua&Sapone è riuscita a tenere il pareggio (3-3) garantendosi la semifinale contro il Real Rieti, sorprendentemente capace di battere due volte il Kaos e volare tra le prime quattro. La profondità della rosa nerazzurra ha tuttavia fatto la differenza: le due gare di semifinale si sono concluse con il risultato di 3-1 e 4-1. Dunque dopo quattro anni la squadra di Città Sant’Angelo torna a disputare una finale scudetto; la Luparense sarà avversario tosto perché è campione in carica e dunque sa bene come si vivono certe atmosfere. Finale dunque tutta da vedere: si parte stasera, ma la sensazione è che possa essere una sfida molto lunga e anche piena di sorprese da un episodio con l’altro.

