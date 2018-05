Marco Cecchinato, chi è il tennista palermitano/ Al Roland Garros 2018 prima vittoria in uno Slam

Un identikit di Marco Cecchinato, il tennista di Palermo che battendo Marius Copil in cinque set, al Roland Garros 2018, ha vinto il primo match nel tabellone principale di uno Slam

28 maggio 2018 Claudio Franceschini

Marco Cecchinato, tennista palermitano di 25 anni (Foto LaPresse)

Marco Cecchinato ha fatto il suo esordio al Roland Garros 2018, e ha superato il primo turno con una maratona: il palermitano è dovuto rimanere in campo per oltre tre ore e mezza per avere ragione del rumeno Marius Copil, battendolo in rimonta con il risultato di 2-6 6-7 7-5 6-2 10-8. Un risultato non banale: Cecchinato infatti ha colto la prima vittoria nel main draw di uno Slam, al quinto tentativo. Due anni fa ci aveva provato proprio sulla terra rossa di Parigi, aveva incrociato Nick Kyrgios e lo aveva fatto sudare parecchio prima di cedere per 6-7 6-7 4-6. Tra gli italiani che si stanno facendo valere sul circuito Atp in questo periodo, Cecchinato è sicuramente quello che sembra avere nell’immediato i migliori margini di miglioramento: il suo best ranking (numero 59, centrato a fine aprile) è una diretta conseguenza dei risultati ottenuti. Per esempio, e soprattutto, il titolo nell’Hungarian Open di Budapest, torneo Atp 250: qui Cecchinato ha festeggiato il primo trofeo da professionista partendo dalle qualificazioni ed entrando nel tabellone principale come lucky loser, e battendo poi tra gli altri Damir Dzumhur, Andreas Seppi nel derby e John Millman in finale. Non solo: agli Internazionali d’Italia dello scorso maggio il palermitano ha eliminato in rimonta un signore della terra rossa come Pablo Cuevas, prima di strappare un set a David Goffin - aiutato anche dalle condizioni fisiche precarie del belga. Insomma: un tennista in forte crescita, anche se non più giovanissimo.

CHI E’ MARCO CECCHINATO

Marco Cecchinato è di Palermo, nato qui nel settembre 1992. A quasi 26 anni sta raggiungendo la sua maturazione: certo alla sua età c’è chi ha già vinto e dominato sul circuito, ma ci sono anche giocatori che hanno avuto il loro “prime” a 30 anni se non oltre. Sia come sia, il suo percorso è stato graduale: ha scelto di giocare soprattutto tornei Futures e Challenger (ne ha vinti ben 11) prendendo così punti utili in classifica. Di fatto, nel 2015 è entrato per la prima volta nella Top 100 grazie a cinque semifinali raggiunte, e avendo giocato pochissimo a livello Atp; l’anno precedente però si era già messo in mostra a livello nazionale, vincendo il torneo di prequalificazione a Roma e ottenendo una wild card che lo aveva portato al match di primo turno, perso contro Igor Sijsling. Purtroppo Marco ha fatto parlare di sè anche per una squalifica: nel luglio 2016 stop di un anno e mezzo e multa di 40000 euro nell’ambito di un’inchiesta sulle scommesse. In appello lo stop è stato ridotto a un anno (con pena pecuniaria dimezzata), ma nel frattempo la sua classifica è inevitabilmente calata. Il 2017 lo ha visto impegnato a Wimbledon, di diritto nel tabellone principale grazie alla finale di Todi (sconfitto da Federico Delbonis): nel primo turno ha perso contro Kei Nishikori che gli ha lasciato appena quattro set. Oggi al Roland Garros un sorteggio favorevole e la vittoria: nel secondo turno a Parigi Cecchinato giocherà contro l’argentino Marco Trungellitti, arrivare ancora più avanti non è certo un’utopia.

