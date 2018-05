Nedved su Ancelotti / "È un grandissimo allenatore, la Juventus dovrà farsi trovare pronta!"

Nedved su Ancelotti: "È un grandissimo allenatore, la Juventus dovrà farsi trovare pronta". Il vicepresidente è conscio che l'anno prossimo contro il Napoli sarà ancora più difficile, ma...

28 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Nedved su Ancelotti - La Presse

Pavel Nedved ha voluto anche raccontare il momento della sua Juventus che da un po' di tempo guida da vicepresidente dietro ad Andrea Agnelli. Dopo l'evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018 l'ex calciatore ceco ha sottolineato: "E' davvero difficile chiedere qualcosa di più rispetto agli ultimi quattro anni. Massimiliano Allegri ha vinto quattro double di fila e credo che questo verrà apprezzato più avanti. Bisogna guardare avanti ora e non guardare quello che si è fatto". I bianconeri dopo sette Scudetti di fila hanno l'obbligo di provare ancora a vincere quella Champions League solo sfiorata negli ultimi quattro anni e che nelle bacheche bianconere manca da ben 22 anni. Allegri ha ridato la forza di crederci con le due finali centrate nel 2015 e nel 2017 oltre alle imprese sfiorate a Monaco contro il Bayern e a Madrid contro il Real.

CARLETTO A SORPRESA AL NAPOLI

Ha stupito un po' tutti, Pavel Nedved compreso, l'approdo di Carlo Ancelotti al Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole riaccendere quel sogno che i tifosi azzurri hanno covato per un anno con Maurizio Sarri ma che poi hanno visto sfumare all'ultimo. Per questo è stato chiamato uno degli allenatori più vincenti del nuovo millennio che con il Milan è stato in grado di alzare al cielo due Champions League e che poi ha girato il mondo tra Chelsea, Real Madrid e Paris Saint German. Sicuramente le altre squadre dovranno valutare con attenzione come muoversi sul calciomercato per rispondere agli azzurri e continuare a raccogliere successi dopo sette Scudetti vinti consecutivamente. È così che il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha sottolineato: "Carlo Ancelotti è un grandissimo allenatore e la Juventus dovrà farsi trovare pronta". Si preannuncia dunque un'estate di calciomercato davvero molto intensa con bianconeri e azzurri pronti a muoversi da protagoniste.

© Riproduzione Riservata.