Pagelle/ Italia-Arabia Saudita: i voti della partita (amichevole - primo tempo)

28 maggio 2018 Stefano Belli

Pagelle Italia Arabia Saudita, amichevole (Foto LaPresse)

All'AFG Arena di San Gallo è in corso l'amichevole internazionale tra Italia e Arabia Saudita, all'intervallo il punteggio vede la nazionale di Roberto Mancini avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Tutti gli occhi erano puntati su Mario Balotelli (7,5) che tornava a vestire la maglia azzurra dopo 4 anni di esilio, il numero 9 non ha deluso le aspettative sbloccando la contesa al 21' con un gran destro dai 25 metri che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario Al Owais (6). L'Italia ha avuto anche la possibilità di raddoppiare con un altro rientrante, Criscito (6,5), che ha stampato il pallone sulla traversa al termine di una bella azione personale. Monologo degli azzurri con Florenzi (6) fermato dal salvataggio sulla linea di Hawsawi (6,5), in più occasioni Pellegrini (6) ha avuto la possibilità di concludere a rete peccando di freddezza davanti alla porta. Non pervenuti in fase offensiva i sauditi, Donnarumma (SV) spettatore non pagante.

VOTO ITALIA 6,5 - Gli uomini di Mancini stanno avendo vita facile contro un avversario non irresistibile.

MIGLIORE ITALIA: BALOTELLI 7,5 - Vuole dimostrare di essere cambiato e cresciuto in questi ultimi quattro anni: un gol e diverse giocate davvero niente male.

PEGGIORE ITALIA: ZAPPACOSTA 6- - I suoi cross sono un po' prevedibili e facilmente intercettati dagli avversari.

VOTO ARABIA SAUDITA 5 - Gli uomini di Pizzi provano a fare del loro meglio al cospetto di un avversario tecnicamente superiore, al di là della clamorosa esclusione dal mondiale.

MIGLIORE ARABIA SAUDITA: HAWSAWI 6,5 - Un salvataggio sulla linea nei confronti di Florenzi e qualche altro buon intervento in fase di copertura.

PEGGIORE ARABIA SAUDITA: AL HARBI 5 - Per poco non si fa sorprendere da un banalissimo lancio lungo che quasi mandava in porta Politano.

