Portogallo Tunisia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Portogallo Tunisia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole a Braga (oggi 28 maggio)

28 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Portogallo Tunisia, amichevole (Foto LaPresse)

Portogallo Tunisia si gioca alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 28 maggio, presso l’Estadio Municipal di Braga, in Portogallo, celebre per non avere le curve: dietro una porta c’è una parete rocciosa. Scenario affascinante per questa partita amichevole che sarà un importante test di preparazione ai Mondiali di Russia 2018 sia per il Portogallo sia per la Tunisia. I lusitani, campioni d’Europa in carica, saranno certamente una delle formazioni da seguire con maggiore interesse anche nel torneo iridato e non solo per la presenza di Cristiano Ronaldo, che comunque sarà naturalmente una delle stelle più luminose di questi Mondiali. La Tunisia invece sarà presente per la quinta volta nella sua storia, la prima dopo il 2006: dopo due qualificazioni fallite, i tunisini tornano ai Mondiali e certamente il test di oggi in Portogallo darà risposte importanti al loro c.t. Nabil Maâloul.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna segnalare che l’amichevole Portogallo Tunisia non sarà visibile in diretta tv su canali televisivi in italiano e non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video per la partita di Braga. Particolarmente importanti saranno dunque i riferimenti ufficiali delle due Federazioni sui social network.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO TUNISIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Portogallo Tunisia, tutto naturalmente è possibile visto che si tratta del primo impegno verso i Mondiali ed entrambi i c.t. in queste amichevoli vorranno vedere all’opera tutti i loro ragazzi. Ricordiamo dunque i convocati, tenendo conto che la stella più attesa, Cristiano Ronaldo, solo l’altro ieri ha giocato a Kiev la finale di Champions League: oggi non lo vedremo in campo. Per il Portogallo comunque abbiamo i portieri Anthony Lopes, Beto e Rui Patrício; i difensori sono Bruno Alves, Cédric Soares, José Fonte, Mário Rui, Pepe, Raphael Guerreiro, Rúben Dias e Ricardo Pereira. A centrocampo ecco Adrien Silva, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Manuel Fernandes e William Carvalho mentre gli attaccanti sono André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gelson Martins, Gonçalo Guedes, Ricardo Quaresma. Per la Tunisia abbiamo invece ancora una lista allargata, che sarà ridotta a 23 nei prossimi giorni: portieri Mathlouthi, Cherifia, Ben Mustapha e Hassen; difensori Nagguez, Bronn, Bedoui, Benalouane, Ben Youssef, Meriah, Mohsni, Chemmam, Haddadi e Maaloul; centrocampisti Skhiri, Ben Amor, Chaalali, Laribi, Sassi, Khalil, Khaoui, Larbi e Sliti; infine gli attaccanti Ben Youssef, Badri, Srarfi, Akaïchi, Khazri e Khalifa.

PRONOSTICO E QUOTE

Come era facilmente prevedibile, Portogallo Tunisia vedrà largamente favoriti i padroni di casa: l’agenzia di scommesse sportive Snai quota a 1,33 il segno 1 per la vittoria casalinga del Portogallo nella partita amichevole di Braga. Quota decisamente intrigante è quella per il pareggio: il segno X è proposto a 4,50. Se invece volete osare il colpaccio della Tunisia, sappiate che il segno 2 pagherebbe 11,00 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.