Probabili formazioni/ Italia Arabia Saudita: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Arabia Saudita: quote e novità live su moduli e titolari. Le mosse, le scelte di Mancini e Pizzi per la partita amichevole

28 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Italia Arabia Saudita si gioca stasera alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo a San Gallo con obiettivi molto diversi, ma ugualmente importanti. L’Arabia Saudita infatti si sta preparando per i Mondiali che gli azzurri hanno invece clamorosamente mancato. Inevitabili dunque grandi cambiamenti, il più evidenti dei quali è stata la nomina di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico: proprio stasera Mancini farà il suo debutto come c.t. della Nazionale maggiore italiana, iniziando a lavorare per una ricostruzione che dovrà riportare l’Italia ai livelli che le competono per tradizione. La partita dunque si annuncia interessante: adesso andiamo a vedere quali possono essere le scelte, i moduli e i titolari voluti dai due selezionatori per questa amichevole, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Italia Arabia Saudita.

PRONOSTICO E QUOTE

La tradizione parla in favore degli azzurri anche se ai Mondiali questa volta ci andranno solo i sauditi. Il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria degli Azzurri vale appena 1,18 volte la posta in palio. Si sale invece già a 6,25 per l’ipotesi del pareggio, per la quale ovviamente dovrete giocare il segno X; se qualcuno invece osasse puntare sull’affermazione dell’Arabia Saudita, l’azzardo se fortunato pagherebbe una fortuna perché il guadagno per chi avesse scommesso sul segno 2 sarebbe addirittura di 20,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARABIA SAUDITA

LA PRIMA DI MANCINI

Grande curiosità per scoprire la prima Italia di Mancini: il tecnico dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 oppure con un 4-3-3, l’incertezza è grande ma d’altronde ci saranno a disposizione ben tre partite per ruotare tutti i moduli e dare spazio a tutti i giocatori convocati. Gigio Donnarumma dovrebbe a tutti gli effetti essere il portiere titolare del nuovo corso; in difesa Bonucci e Alessio Romagnoli sono favoriti per giocare al centro, a destra possibile la presenza di Zappacosta mentre dall’altra parte se la giocano D’Ambrosio e Criscito, per il quale questo è il grande ritorno in azzurro. Le cose si complicano a centrocampo, anche perché dalla scelta del modulo dipenderanno anche gli uomini: manca Verratti, dunque possibile che Jorginho e Pellegrini giochino sulla linea mediana, magari insieme a Cristante se il modulo fosse a tre, con il giocatore dell’Atalanta che però ha possibilità anche di agire da trequartista. Dunque, sulla linea di trequarti Insigne a sinistra è la certezza, Immobile si è fermato per infortunio e dunque potrebbe esserci subito spazio per Balotelli, che a questo punto se la gioca con Belotti; a destra ballottaggio tra Florenzi e Chiesa, mentre Verdi e Politano sono in ballo anche come trequartista, insieme appunto a Cristante.

LE MOSSE DI PIZZI

L’allenatore dei sauditi è lo spagnolo Juan Antonio Pizzi, passato in Arabia dopo aver vinto la Coppa America con il Cile: dovrebbe adottare il modulo 4-2-3-1. In porta Al-Mosallem, in difesa i due centrali si chiamano entrambi Hawsawi (Omar e Osama), mentre come terzini dovrebbero esserci Al-Shahrani a destra e Al-Harbi a sinistra. La coppia in mediana dovrebbe essere composta da Al-Faraj e Al-Khaibri, che come sempre per i due centrocampisti in questo modulo dovranno sia impostare la manovra sia garantire protezione alla difesa saudita quando attaccherà l’Italia; quanto ai tre uomini sulla trequarti, sulle fasce giocheranno Al-Sehiri a destra e Al-Jawsari come ala sinistra, Al-Jassim invece dovrebbe essere il trequartista in posizione centrale, a supporto dell’attaccante che potrebbe essere Al-Muwallad, il quale ha esperienza del grande calcio europeo dal momento che gioca nel Levante.

IL TABELLINO

ITALIA (4-2-3-1): G. Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Jorginho, Pellegrini; Florenzi, Cristante, Insigne; Balotelli. All. Mancini.

A disposizione: Perin, Sirigu, De Sciglio, Rugani, Caldara, D’Ambrosio, Baselli, Bonaventura, Mandragora, Politano, Berardi, Chiesa, Verdi, Bernardeschi, Belotti, Zaza.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Mosallem; Al-Shahrani, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al-Harbi; Al-Faraj, Al-Khaibri; Al-Sehiri, Al-Jassim, Al-Dawsari; Al-Sahlawi. All. Pizzi.

A disposizione: Al-Qarni, Al-Owais, Al-Breik, Al-Mowalad, Jahfali, Al-Bulaihi, Al-Khaibari, Otayf, Al-Mogahwi, Al-Abed, Kanno, Bahebri, Al-Muwallada, Assiri.

