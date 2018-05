Pronostici Amichevoli Nazionali/ Italia Arabia Saudita, quote e scommesse sulle partite, oggi 28 maggio 2018

Pronostici amichevoli nazionali: quote e scommesse per le partite previste oggi, lunedi 28 maggio 2018. Occhi puntati su Italia-Arabia Saudita, primo test match degli azzurri di Mancini.

28 maggio 2018 Michela Colombo

Roberto Mancini, nuovo ct dell'Italia (LaPresse)

Terminati in campionati nazionali e con i mondiali 2018 di Russia alle porte, ecco che tornano in campo le nazionali, per alcune amichevoli in preparazione alla prossima competizione iridata. Prima però di vedere che cosa possono dirci quote e pronostici fissati per tali match vediamo che cosa ci riserva il programma della giornata corrente. Il primo fischio d’inizio infatti si udirà alle ore 12.00 per Kenya-Guinea Equatoriale, mentre alle 13.00 sarà la volta di Corea del sud-Honduras. Ovviamente risulta più interessante l’amichevole prevista alle ore 18.00 tra Bosnia e Montenegro alla medesima ora avrà inizio anche Nigeria-Congo. Previste per la serata di questo lunedi le amichevoli più attese almeno per noi appassionati del continente europeo, a partire dagli azzurri di nuovo in campo. Ecco che alle ore 20.15 avrà inizio Iran-Turchia: alle ore 20.45 è poi previsto il primo banco di prova per l’Italia sotto la nuova guida del ct Mancini, con gli azzurri che affronteranno l’Arabia Saudita a San Gallo. Il programma verrà poi chiuso con il test match tra Portogallo e Tunisia attesa del ore 20.45 e con la sfida Francia-Irlanda, prevista alle ore 21.00. Vediamo allora nel dettaglio i pronostici fissati alla vigilia della nostra redazione per questa giornata dedicata alle amichevoli nazionali, con ovviamente un occhio di riguardo al banco di prova degli azzurri.

PRONOSTICO ITALIA ARABIA SAUDITA

Contro la formazione araba la nazionale del ct Mancini deve essere la favorita d’obbligo, anche se certamente gli ultimi dati raccolti dalla nostra formazione azzurra non sono affatto conforntati. Negli ultimi test match infatti l’Italia ha trovato un KO con l'Argentina e un pareggio con l’Inghilterra. Da allora però molto è cambiato visto pure l’arrivo di un nuovo commissario tecnico in panchina. Segnaliamo poi che se l’Arabia Saudita ha poco da dimostrare (avendo già da tempo ottenuto il pass per Russia 2018), gli azzurri di Mancini sono più che mai motivati a dimostrare il loro valore e dare i segnali positivi sulla rivoluzione appena intrapresa.

PRONOSTICO PORTOGALLO TUNISIA

Entrambi i club dovranno presentarsi in vista dell’ormai prossimo appuntamento Mondiale. Eppure i lusitani avranno senza dubbio qualche chance in più di vincere anche in questo test match benchè la formazione di Fernando Santos sarà priva del proprio bomber di punta Cristiano Ronaldo, che solo pochi giorni fa a disputato con il Real Madrid la finale di Champions League.

PRONOSTICO FRANCIA IRLANDA

I galletti di Deschamps sono già pronti in ottica mondiale: metteranno quindi in campo un buon calcio ma staranno attenti a non rimediare infortuni affatto graditi a due settimane dall’avventura mondiale. Non hanno invece nulla da perdere degli irlandesi, fuori dalla prova mondiale in Russia: ci attendiamo quindi una bella prestazione in campo da parte della nazionale del trifoglio.

