Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Andujar, Bolelli Nadal streaming video e diretta tv, orario (tennis)

Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis a Parigi, nel primo turno dello Slam abbiamo in campo Fabio Fognini e Simone Bolelli che affronta Nadal

Seconda giornata di incontri nei tabelloni principali del Roland Garros 2018: lunedì 28 maggio, con inizio delle partite alle ore 11:00, è un momento importante soprattutto per il tennis italiano, che avrà in campo davvero tanti protagonisti impegnati nel loro primo turno. Folta presenza nel tabellone Atp, con Simone Bolelli che se la deve vedere subito con il dieci volte campione Rafa Nadal e non poteva sperare in avversario peggiore; è andata male anche a Paolo Lorenzi che ha pescato Kevin Anderson (ma il sudafricano sulla terra rossa lascia sicuramente qualcosa per strada) e ad Andreas Seppi che dovrà ingaggiare battaglia contro l’idolo di casa Richard Gasquet; gli altri sulla carta sono stati decisamente più fortunati, anche se chiaramente non dovranno sottovalutare i loro avversari.

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

Come abbiamo detto, è stato davvero sfortunato Simone Bolelli: la sua sfida contro Rafa Nadal certamente tende a favore dello spagnolo che punta all’undicesimo titolo al Roland Garros e allo Slam numero 17, per avvicinare ancora di più un Roger Federer che, ancora fermo per la stagione sulla terra rossa, può essere raggiunto al termine della carriera. Bolelli chiaramente sa che qualunque risultato non sia uno 0-3 sarà tanto di guadagnato, ma sa anche che le partite vanno giocate e dunque ci proverà; la grande speranza italiana si chiama ovviamente Fabio Fognini, il sanremese è arrivato a Parigi forte dei quarti di finale giocati a Roma (prima volta per lui) ma anche della semifinale a Ginevra dove, curiosamente, è stato battuto da quel Peter Gojowczyk contro cui aveva vinto senza troppi problemi al Foro Italico. L’avversario di Fognini è Pablo Andujar, giocatore che aveva raggiunto un ottimo livello qualche anno fa e che su questa superficie può sempre creare qualche problema, ma che in questo momento non può certo rappresentare una minaccia per il nostro tennista.

Lo sarà invece Richard Gasquet: brutto accoppiamento per Andreas Seppi, anche perché l’altoatesino non è mai stato troppo a suo agio sul rosso e dunque non parte favorito contro un giocatore che dal punto di vista tecnico vale i migliori al mondo, su questi campi sa anche dominare e, anche considerando che nelle ultime uscite non è stato brillantissimo, ha sicuramente qualcosa in più di un Seppi che dovrà giocare attaccando a tutta e sperare nella cattiva giornata del suo avversario. Aspettiamo anche di scoprire cosa sarà in grado di fare Deborah Chiesa: la trentina si è qualificata per la prima volta al main draw di uno Slam e il suo tabellone non sembra impossibile nei suoi primi turni. Oggi se la vedrà con Belinda Bencic, già numero 7 Wta, vincitrice della Rogers Cup e capace di centrare i quarti agli Us Open: la svizzera però non è mai andata oltre il secondo turno a Parigi e soprattutto dopo il favoloso esordio tra le professioniste ha pagato gli enormi problemi fisici (soprattutto alla schiena) che l’hanno tenuta fuori a lungo e l’hanno fatta scivolare oltre la centesima posizione del ranking. La Chiesa dunque può concretamente aspirare alla qualificazione; così anche Camila Giorgi, che se la vede con la ventiquattrenne Grace Min che non giocava il primo turno del Roland Garros da ben quattro anni.

