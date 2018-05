Sarri al Chelsea, de Laurentiis blocca tutto/ Napoli, nessuno sconto sulla clausola: scontro legale?

Sarri al Chelsea, de Laurentiis blocca tutto: il presidente del Napoli non concede alcuno sconto sulla clausola rescissoria, possibile scontro legale in vista

Maurizio Sarri (LaPresse)

Maurizio Sarri al Chelsea, Aurelio de Laurentiis blocca tutto: nuova puntata nella telenovela che riguarda il tecnico toscano, i Blues e il Napoli. Il club partenopeo ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti: l’ex tecnico del Bayern Monaco ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2021, ponendo di fatto fine all’esperienza di Sarri in azzurro. E non mancano le richieste per il tecnico ex Empoli: dopo lo Zenit San Pietroburgo, pronto a offrire un contratto faraonico per ingaggiarlo come erede di Roberto Mancini, si è fatto avanti il Chelsea, che ha deciso di esonerare Antonio Conte nonostante la vittoria in FA Cup contro il Manchester United. Nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, il presidente Aurelio de Laurentiis non ha intenzione di facilitare lo sbarco a Londra del suo ex tecnico: nessuno sconto in programma sulla clausola rescissoria da 8 milioni di euro.

SARRI VS DE LAURENTIIS, SCONTRO LEGALE?

Aurelio de Laurentiis non ha intenzione di liberare Maurizio Sarri, che ha un contratto in essere con il Napoli fino al 30 giugno 2020. Tre giorni fa, venerdì 25 maggio 2018, il Chelsea ha provato a sbloccare la situazione: offerta da 4 milioni di euro. Una proposta che però non soddisfa ADL e potrebbero esserci ripercussioni. Il numero uno della Filmauro vuole che vengano versati tutti gli 8 milioni di euro previsti dalla clausola. Il Mattino rivela che se il Chelsea non dovesse pagare la cifra in questione, Maurizio Sarri potrebbe essere licenziato l’1 luglio 2018, quando potrebbe essere troppo tardi per assicurarsi la prestigiosa panchina londinese: de Laurentiis potrebbe decidere di pagare 1,4 milioni di euro come conguaglio per il licenziamento ma non è da escludere secondo il quotidiano campano anche una battaglia legale. Per il momento si tratta dell’ipotesi più remota: le parti potrebbero giungere ad un accordo per una risoluzione consensuale del contratto.

