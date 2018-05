Chris Froome squalificato per doping dal Giro d'Italia?/ Domoulin: "Non mi piacerebbe vincere in questo modo"

Il ciclista olandese Tom Domoulin dice la sua riguardo la possibile squalifica per doping di Chris Froome, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia. La speranza è che non avvenga

29 maggio 2018 Umberto Tessier

Dumoulin Maglia Rosa Giro D'Italia 2017 La Presse

Il ciclista olandese Tom Dumoulin non è riuscito a calare la doppietta nel Giro d’Italia. L’olandese si è dovuto arrendere a Chris Froome, la maglia rosa gli è infatti sfuggita per appena 46”, ma il suo resta comunque un grande Giro d'Italia. Attraverso la Gazzetta dello Sport, Dumoulin ha rilasciato alcune dichiarazioni affrontando anche la questione sulla sentenza che potrebbe portare ad una squalifica di Chris Froome con conseguente successo a tavolino. Dumoulin ha una speranza sincera: "Spero non venga squalificato, non è certo il modo in cui mi piace vincere. Se Chris dovesse perdere il Giro sarebbe davvero molto negativo per il ciclismo. Ma, normalmente, non accadrà. Anche se fosse sospeso per quella non negatività alla Vuelta, la cosa non dovrebbe pregiudicare il Giro d’Italia". Riguardo la gara invece dice: "Sul Colle delle Finestre è stato migliore di me, non c’è molto altro da dire". Rivedere al Tour De France Dumoulin non è utopia: "Mi piacerebbe andarci perché ho concluso il Giro, ho 27 anni e vorrei vedere come si adatta il mio fisico, con un ruolo da stabilire. Quest’anno c’è un settimana in più tra Giro e Tour per recuperare. Ogni risultato sarebbe un bel bonus".

TOM DUMOULIN, UNA CARRIERA DA VINCENTE

Tom Dumoulin è un ciclista su strada olandese che corre per il Team Sunweb. Soprannominato la farfalla di Maastricht, nella sua carriera ha vinto il Giro d'Italia 2017, vincendo anche quattro tappe alla corsa rosa, due tappe al Tour de France e due alla Vuelta a España. Oltre al mondiale, a cronometro si è aggiudicato una medaglia di bronzo ai mondiali 2014, e una medaglia d'argento ai Giochi olimpici 2016 a Rio de Janeiro. Rocambolesca la vittoria al Giro d'Italia della scorsa stagione. Nella penultima tappa, l'ultima di alta montagna, da Pordenone ad Asiago, limita il distacco dai diretti avversari a soli quindici secondi. Riprende la maglia rosa all'ultima tappa, la cronometro da Monza a Milano, dove arriva secondo alle spalle di un altro olandese, Jos van Emden, conquistando il suo primo Giro d'Italia davanti a Nairo Quintana e Vincenzo Nibali. Dopo il secondo posto conquistato nell'ultimo Giro d'Italia alle spalle di Froome, dovrebbe puntare ora al Tour De France.

