Francia Italia U 21/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Francia Italia U21: info streaming video e tv della seconda amichevole nella nazionale del ct Di Biagio, dopo la sconfitta maturata con il Portogallo.

29 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Francia Italia Under 21 (LaPresse)

Francia-Italia U21 è la partita in programma oggi martedi 29 maggio allo Stade Leo Lagrange di Besançon: fischio inizio atteso alle ore 21,00 per questa seconda amichevole per la nazionale giovanile. La sfida si annuncia caldissima in casa del Racing Besançon: la rivalità tra le due nazionali è ben nota anche nella categoria Under 21 e la squadra di Di Biagio poi ha oggi in motivo in più per dare il massimo dopo il KO rimediato pochi giorni fa contro il Portogallo. Gli azzurrini infatti sono stati sconfitti per 3-2 dai lusitani, al termine di un match ben vivo: simile in realtà il discorso per la formazione Under 21 della Francia, di ritorno da una sconfitta per 2-1 con la Svizzera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita amichevole tra Francia e Italia U 21, attesa alle ore 21.00 sarà visibile in diretta tv sulla Rai: appuntamento dalle ore 20.45 al canale Rai Due, numero due del telecomando del digitale terrestre. La diretta streaming video del match sarà disponibile sul portale gratuito raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA

Dopo la sfortunata sfida con la Svizzera, appare possibile che il tecnico della Francia Under 21 Ripoli voglia confermare gran parte dell’11 già visto in campo, magari riproponendo anche il 4-1-4-1 come modulo di partenza. Ecco quindi che tra i pali non mancherà Larsonneur, con di fronte un modulo a 4 con i centrali Niakhatè e Diakhaby: toccherà a Boscagli e Alakouch coprire le fasce esterne. In cabina di regia verrà confermato anche il capitano Ntcham, con di fronte a sé il quartetto con Nkunku-Lopez e i due estremi Karamoh (Inter) e Del Castillo. Per l’attacco il punto di riferimento dovrebbe essere ancora Dembelè, ma il bomber del St. Etienne Jonathan Bamba rimane pronto alla panchina, specie dopo la rete firmata contro i rossocrociati.

Alla vigilia dell’amichevole tra Francia e Italia, il tecnico della nazionale azzurra U21 ha perso Barella per un problema muscolare e ha chiamato al suo posto il giocatore del Sassuolo, Francesco Cassata: difficile però il suo ingresso da titolare in campo. Confermato in ogni caso il 4-3-3 come modulo di partenza della nostra nazionale: tra i pali non mancherà Scuffett. Di fronte difesa a 4 con la coppia centrale Romagna-Mancini e il duo Calabria-Petretta ai lati: pochi i dubbi in mediana con la presenza del rossonero Locatelli in cabina di regia e con Murgia e Pessina adattati come mezz’ali (ma Valzania, Brignola e appunto Cassata rimangono a disposizione del ct italiano). Per l’attacco i nomi paiono gli stessi già visti nell’amichevole contro il Portogallo: ci sarà Cutrone prima punta con Parigini e Verde: la panchina però appare ben ampia anche in questa parte della formazione Under 21.

© Riproduzione Riservata.