Gigio Donnarumma al Milan a vita/ Mino Raiola e le dichiarazioni a sorpresa: addio di Mirabelli?

Donnarumma al Milan a vita - LaPresse

Gigio Donnarumma è pronto a rimanere a vita al Milan. No, non è una dichiarazioni di Mirabelli o di Fassone, bensì di Mino Raiola. Proprio così, l’agente del portiere rossonero, da sempre in aperta rotta con la dirigenza di via Aldo Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti nelle scorse ore. Ospite a Napoli per l’evento Football Leader, il procuratore italo-olandese ha parlato così del portiere della nazionale italiana: «Donnarumma potrebbe restare al Milan, anche a vita. Non è ironia – precisa l’agente - non la conosco… È più facile che se ne vadano i cinesi che Gigio». Quindi Raiola ha motivato le sue parole così: «Bisogna rispettare i tifosi soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi».

PERCHE’ QUESTO CAMBIO DI STRATEGIA?

Difficile capire il perchè di questo repentino cambio di strategia di Raiola, dopo che per mesi ha provato in tutti i modi, sia pubblicamente quanto sottotraccia, a portare via da Milano il proprio assistito. Ad un certo punto si è parlato addirittura di causa per mobbing, con Gigio che avrebbe firmato il proprio rinnovo del contratto sotto pressioni psicologiche. Ora la svolta, e la domanda sorge spontanea: cosa nasconde Mino? Sa qualcosa che noi non sappiamo? Non è complicato associare tali parole ad una probabile partenza del direttore sportivo Mirabelli. Il ds del Milan è ritenuto il principale responsabile della campagna acquisti negativa della scorsa estate. Salvo qualche rara eccezione, i soldi investiti 12 mesi or sono si sono rilevati un fallimento, e di conseguenza, sono molti che vorrebbero la testa del dirigente, a cominciare da Raiola, con cui non è mai andato d’accordo.

