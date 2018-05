Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa: clamoroso scambio di calciomercato

Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: l’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio

Icardi alla Juventus in cambio di Higuain - LaPresse

Il calciomercato estivo 2018 non è ancora ufficialmente iniziato, ma sta già regalando sorprese. Nelle ultime ore si sta diffondendo a macchia d’olio un’indiscrezione riguardante uno scambio di calciatori, che se si tramutasse in realtà, potrebbe divenire una delle operazioni più clamorose degli ultimi anni. Sembra infatti che Juventus e Inter potrebbero girarsi i rispettivi bomber: Gonzalo Higuain finirebbe a San Siro con la casacca nerazzurra, in cambio, la Vecchia Signora si assicurerebbe Mauro Icardi. Bomba di mercato? Può darsi, ma il fatto che la notizia sia stata rilanciata da organi autorevoli, primo su tutti, Il Corriere della Sera, fa capire che qualcosa di vero sotto-sotto c’è. Partiamo dal dire che in questo scambio è difficile trovare dei vinti. Sia chiaro, Higuain è più vecchio di Icardi, e il bomber nerazzurro ha vinto la classifica cannonieri, ma qualsiasi tecnico della Serie A vorrebbe annoverare fra le proprie fila il Pipita.

UN AFFARE PER ENTRAMBE LE COMPAGINI

Tra l’altro, sempre stando al Corriere, l’Inter incasserebbe anche 50 milioni di euro oltre al cartellino del centravanti della nazionale argentina, il che significherebbe che avrebbe la liquidità necessaria per assicurarsi almeno un altro paio di giocatori di livello assoluto, molto probabilmente un paio di esterni difensivi. Icardi è seguito ormai da anni dalla Juventus, e i bianconeri sono pronti a svecchiare il proprio attacco, riunendo sotto un solo tetto i due talenti più forti del nostro campionato: Dybala, e appunto il capitano interista. La domanda cruciale è la seguente: perché l’Inter dovrebbe cedere Icardi alla Juventus? Per motivi puramente di bilancio, visto che entro il 30 giugno la società di corso Vittorio Emanuele dovrà realizzare 45 milioni di euro di plusvalenze come da diktat dell’Uefa, e solo cedendo Maurito si potrebbe raggiungere tale obiettivo complicato.

© Riproduzione Riservata.