Italia Giappone/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Nations League femminile)

Diretta Italia Giappone: info streaming video e tv della prima partita della terza settimana della Nations League femminile. Le azzurre fanno tappa a Hong Kong.

29 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Giappone (da fivb.com)

Italia-Giappone è la partita in programma oggi martedì 29 maggio 2018 a Hong Kong: fischio d’inizio fissato per le ore 12.00 secondo il fuso orario italiano. Inizia oggi la terza settimana di competizione per le azzurre di Mazzanti, impegnate in questa durissima Volleyball Nations League: benchè la stanchezza dopo questa terza trasferta intercontinentale comincia a farsi sentire c’è comunque entusiasmo in casa azzurra: oggi infatti le nostre giocatrici cominceranno a prendere confidenza con il Giappone e la sua nazionale di volley femminile, che sarà prossima padrona di casa ai Mondiali di fine settembre 2018. Prima però di guardare alla competizione iridata, l’Italia deve guardare al tabellone del torneo targato Fivb: la lotta per conquistare la Final Six è sempre più viva.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Italia e Giappone sarà visibile in diretta tv sul Raisport, canale di riferimento per gli appassionati di volley. Appuntamento quindi alle ore 11.50 al canale 57 del digitale terrestre per seguire la sfida della Volleyball Nations League. Diretta streaming video della partita di volley femminile disponibile e prevista tramite il portale raiplay.it.

COME ARRIVANO LE DUE NAZIONALI

Giunti alla vigilia della 3^ settimana della Volleyball Nations League possiamo cominciare a fare un piccolo bilancio, dando pure un occhio alla classifica aggiornata: la Final Six è sempre più vicina. Per quanto riguarda l’Italia il bilancio non è eccezionale ma comunque positivo: le azzurre infatti sono partite con il piede sbagliato incappando in ben 4 KO di fila, ma gli ultimi successi si sono rivelati fondamentali. La squadra di Mazzanti vanta quindi la nona posizione al momento con 7 punti. Negativa invece la posizione del Giappone: per la compagnie nipponica la classifica ci racconta di solo 6 punti conquistati e due successi conseguiti (questi con Germania e Belgio). Nonostante questi numeri non è ancora tutto perduto per le azzurre, soprattutto perchè la squadra di Mazzanti ha mostrato notevoli margini di crescita negli ultimi banchi di prova: la sfida contro il Giappone quindi vede proprio l’Italia come favorita, ma come al solito, l’ultima parola l’avrà il campo.

