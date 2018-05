Juventus, si punta Oriol Busquest/ Non è un parente di Sergio ma ha le stesse qualità, ed ha 19 anni

Juventus, si punta Oriol Busquest: non è un parente di Sergio ma ha le stesse qualità, ed ha 19 anni. La squadra bianconera è data molto vicino all'arrivo di un nuovo talento spagnolo

Oriol Busquets, Barcellona - Instagram

Si chiama Busquets, ma di nome fa Oriol e non Sergio. E’ un interessante talento del Barcellona di appena 19 anni, e stando a quanto raccolto dai colleghi di Tuttosport, sarebbe finito nel mirino della Juventus in vista del calciomercato estivo. Il giovane calciatore non ha alcun grado di parentela con il più famoso Sergio, titolare dei blaugrana, ma i due sono molto simili a livello tecnico. Secondo i giornalisti catalani «sarebbe potuto tranquillamente arrivare in prima squadra», e il condizionale è d’obbligo visto che il talento classe 1999 ha subito un problema al menisco del ginocchio sinistro, che lo ha escluso dal progetto catalano. Tenendo conto della scadenza del contratto prevista il prossimo 30 giugno, è ormai scontato il suo addio, e la sua prossima meta sembrerebbe essere proprio l’Italia.

LA BREVE CARRIERA DI BUSQUETS

Diversi gli intermediari che hanno contattato il talento originario di Sant Feliu de Guixols nelle ultime settimane, ma quelli bianconeri sarebbero stati più lesti, e soprattutto, avrebbero convinto il ragazzo e il suo entourage. Un’operazione tutta in discesa quindi, con l’annuncio che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, visto lo status contrattuale dello stesso. Busquets fa parte della nazionale spagnola under-19, dopo aver svolto le varie trafile in tutte le altre selezioni iberiche, in particolare nell’Under-17 dove si è distinto con 13 presenze e una marcatura. E’ nato e cresciuto nella squadra blaugrana, dove è entrato a far parte nel 2014, quando aveva appena 15 anni. Quest’anno ha giocato nella Liga 2 con la squadra B del Barcellona, collezionando 23 presenze (di cui una in Youth League), nonché una gara con la prima squadra catalana nella Copa del Rey.

© Riproduzione Riservata.