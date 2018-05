Probabili formazioni/ Francia Italia Under 21: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Francia Italia Under 21: quote e novità live su moduli e titolari. Le mosse, le scelte di Ripoli e Di Biagio per la partita amichevole

29 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Francia Italia Under 21 (Foto LaPresse)

Francia Italia Under 21 si gioca questa sera alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo a Besancon per una importante amichevole in preparazione agli Europei Under 21 che si disputeranno l’anno prossimo proprio in Italia. Per gli azzurrini dunque il mirino è già rivolto verso la fase finale per la quale sta lavorando il rientrante c.t. Luigi Di Biagio, mentre la Francia per prima cosa deve pensare alla qualificazione. Aggiungiamoci che fra Italia e Francia non sono mai partite banali, ecco che il match sarà sicuramente intrigante: andiamo allora a leggere le probabili formazioni per l’amichevole Francia Italia Under 21.

PRONOSTICO E QUOTE

In vista dell’amichevole Francia Italia Under 21 di questa sera, diamo uno sguardo alle quote offerte dal sito Bet365: anche in virtù del fattore campo, appare favorita la Francia e il segno 1 è proposto a 1,90; non ci sono differenze invece tra il pareggio e una vittoria esterna dell’Italia, dal momento che sia il segno X sia il segno 2 sono proposti a 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA UNDER 21

LE MOSSE DI RIPOLI

La Francia Under 21 in questi giorni ha già giocato una partita contro i pari età della Svizzera, persa per 2-1. Appare possibile che per la sfida di questa sera il tecnico della Francia Under 21 Sylvain Ripoli proponga qualche novità, ma senza clamorose sorprese: teniamo dunque il 4-1-4-1 come modulo di partenza. Tra i pali ipotizziamo titolare Larsonneur, protetto dalla coppia di difensori centrali Niakhatè e Diakhaby: toccherà a Boscagli e Alakouch agire invece da terzini per completare la retroguardia a quattro. Confermando questo modulo, il regista basso sarebbe il capitano Ntcham, davanti al quale agirebbero i due centrali Nkunku e Lopez oltre ai due esterni offensivi, l’interista Karamoh e Del Castillo. Per l’attacco il punto di riferimento dovrebbe essere ancora Dembelè, ma il bomber del St. Etienne Jonathan Bamba rimane pronto alla panchina, specie dopo la rete firmata contro i rossocrociati.

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Nei giorni scorsi, il tecnico della nazionale azzurra Under 21 Gigi Di Biagio ha perso Barella per un problema muscolare e ha chiamato al suo posto il giocatore del Sassuolo, Francesco Cassata. Rispetto alla partita già giocata in Portogallo e perso 3-2, dovrebbe essere confermato il 4-3-3 come modulo di partenza della nostra nazionale: tra i pali ci sarà Scuffet, protetto dalla difesa a quattro con la coppia centrale Romagna-Mancini, un possibile ballottaggio Calabria-Adjapong come terzino destro e Petretta a sinistra. In mediana ci aspettiamo Locatelli in cabina di regia mentre Murgia e Pessina sono favoriti per ricoprire il ruolo di mezzali. Per l’attacco i nomi potrebbero cambiare rispetto all’amichevole contro il Portogallo: ci sono diversi nomi in ballo infatti, tanto che le caselle del tridente sono praticamente tutte da assegnare, anche se potremmo ipotizzare un reparto offensivo con Brignola, Tumminello e Parigini titolari.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-1-4-1): Larsonneur; Boscagli, Niakhatè, Diakhaby, Alakouch; Ntcham; Karamoh, Nkunku, Lopez, Del Castillo; Dembelè. All. Ripoli.

ITALIA (4-3-3): Scuffet; Adjapong, Romagna, Mancini, Petretta; Murgia, Locatelli, Pessina; Brignola, Tumminello, Parigini. All. Di Biagio.

© Riproduzione Riservata.