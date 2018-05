Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Andujar streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: i match del primo turno nel torneo dello Slam di Parigi continuano, oggi esordio per Fabio Fognini che affronta lo spagnolo Pablo Andujar

29 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: esordio per Fabio Fognini (Foto LaPresse)

Si torna a giocare al Roland Garros 2018: martedì 29 maggio, con inizio delle partite alle ore 11:00, vivremo le sfide del primo turno per la parte alta dei due tabelloni, e avremo in campo due italiani nel main draw Atp. Esordio per Fabio Fognini che se la dovrà vedere per Pablo Andujar e ha pescato sostanzialmente bene nel sorteggio; è andata peggio a Paolo Lorenzi che si trova subito di fronte la testa di serie numero 6 Kevin Anderson, anche se sulla terra rossa il sudafricano non ha certo le stesse possibilità che su superficie dura e dunque può lasciare per strada qualcosa al nostro giocatore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

LE SPERANZE AZZURRE

La grande speranza italiana si chiama ovviamente Fabio Fognini: il sanremese è arrivato a Parigi forte dei quarti di finale giocati a Roma (prima volta per lui) ma anche della semifinale a Ginevra dove, curiosamente, è stato battuto da quel Peter Gojowczyk contro cui aveva vinto senza troppi problemi al Foro Italico. L’avversario di Fognini è Pablo Andujar, giocatore che aveva raggiunto un ottimo livello qualche anno fa e che su questa superficie può sempre creare qualche problema, ma che in questo momento non può certo rappresentare una minaccia per il nostro tennista. Kevin Anderson è invece un avversario davvero tosto per Seppi: il sudafricano aveva avuto un passaggio a vuoto qualche anno fa ma lo scorso autunno ha conquistato la finale degli Us Open a sorpresa, rilanciandosi nella Top 10 del ranking e rappresentando una minaccia anche oltre i 30 anni di età. Il pronostico è contro il nostro tennista, anche perchè forse nella batteria dei rappresentanti italiani è quello che fatica maggiormente sulla terra rossa.

IL TORNEO WTA

Nel torneo femminile invece abbiamo già perso tante protagoniste: le sconfitte al primo turno di Francesca Schiavone e Sara Errani rappresentano un'Italia che non è ancora riuscita a trovare quel ricambio generazionale che invece in ambito maschile si sta verificando. Oggi sarà comunque il turno di due grandi favorite per il titolo, che sono anche in corsa per la prima posizione Wta: la numero 1 Simona Halep, che ancora una volta ha perso una finale importante (a Roma) cerca finalmente di prendersi il primo Slam della carriera e apre la sua rincorsa contro Alison Riske, recente finalista a Norimberga (ha perso contro Johanna Larsson). Garbine Muguruza ha trionfato qui due anni fa, poi si è presa anche Wimbledon l'anno seguente; una giocatrice che ha tutto per dominare tranne la costanza nel lungo periodo, come ha dimostrato anche con i flop nei recenti tornei sulla terra. La sua strada al Roland Garros 2018 inizia da una sfida ammantata di storia: Svetlana Kuznetsova è un'altra ex campionessa a Parigi, anche se sono passati ben 9 anni dal suo titolo la russa rimane una grande minaccia soprattutto su questa superficie.

© Riproduzione Riservata.