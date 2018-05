Video/ Francia Irlanda (2-0): highlights e gol della partita (Amichevoli nazionali)

Video Francia Irlanda (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, amichevole nazionale che si è svolta allo Stade de France. Giroud e Fekir hanno deciso il match nel primo tempo.

29 maggio 2018

Video Francia Irlanda (LAPresse)

Allo Stade de France di Parigi la Francia supera per 2 a 0 l'Irlanda nella sfida amichevole in vista del Mondiale in Russia. Succede praticamente tutto nel primo tempo: i padroni di casa creano parecchio senza inquadrare inizialmente lo specchio della porta e gli ospiti replicano con una sola occasione firmata McClean al 24'. I transalpini aumentano la loro pericolosità centrando un palo con Tolisso al 38' e passano in vantaggio al 40' per merito di Giroud, bravo ad insistere da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Fekir, quest'ultimo autore poi del raddoppio al 43', grazie anche all'aiuto dell'incerto portiere avversario Doyle. Nella ripresa il copione non cambia e sono sempre gli uomini di Deschamps a spingersi in avanti a caccia del tris nuovamente con Giroud al 51', in questo caso ben fermato dall'estremo difensore dei ragazzi in verde, mentre il cronometro scorre lentamente fino al triplice fischio del direttore di gara.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge chiaramente come la Francia abbia meritato il successo finale a cominciare dal possesso palla favorevole con il 76%, supportato in fase offensiva da un numero superiore di conclusioni, 18 a 4 quelle totali e di cui 8 a 0 destinate verso la porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Irlanda è stata più fallosa della Francia a giudicare dal 19 a 10 nel computo dei falli e l'arbitro bulgaro Kabakov ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo solamente McClean ed Arter tra gli irlandesi.

IL TABELLINO

Francia-Irlanda 2-0 (p.t. 2-0)

Reti: 40' Giroud(F); 43' Fekir(F).

FRANCIA Mandanda; Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy; Tolisso, N'Zonzi, Matuidi; Mbappé, Giroud, Fekir. All. Deschamps. A disp.: Areola, Dembelé, Griezmann, Lucas, Kanté, Kimpbembe, Lemar, Lloris, Pavard, Pogba, Thauvin.

IRLANDA Doyle; Coleman, K.Long, Duffy, Williams; Browne, Rice, O'Dowda; Walters, Long, McClean. All. O'Neill. A disp.: O'Malley, Supple, Doherty, Judge, Cunningham, Egan, Lenihan, Horgan, Meyler, Stevens, Arter, Burke, S. Williams.

Arbitro: Kabakov (Bulgaria).

Ammoniti: 21' McClean(I); 69' Arter(I).

