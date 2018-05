Video/ Italia-Arabia Saudita (2-1): highlights e gol della partita (amichevole)

Video Italia Arabia Saudita (2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Gallo, prima partita ufficiale con Roberto Mancini come nostro Commissario Tecnico.

29 maggio 2018 Stefano Belli

Video Italia Arabia Saudita, amichevole (Foto LaPresse)

Roberto Mancini ha ereditato da Gian Piero Ventura la panchina della nazionale italiana, che per la prima volta dopo oltre 60 anni è rimasta esclusa dalla fase finale di un mondiale di calcio, un'onta incancellabile per gli azzurri che ora però devono voltare pagina e dimenticarsi del passato se vogliono rialzarsi e tornare a recitare un ruolo da protagonista. Nell'amichevole contro l'Arabia Saudita sono arrivati segnali incoraggiati da Mario Balotelli rientrato nel giro dopo 4 anni di esilio, il numero 9 è tornato in grande stile con un gol dai 25 metri che gli ha consentito di sbloccare la contesa. Peccato per il problema alla coscia destra che lo ha tolto dal campo poco prima dell'ora di gioco, in ogni caso non dovrebbe trattarsi di nulla di serio. Dopo una stagione travagliata ha ritrovato il gol anche Andrea Belotti, Mimmo Criscito invece ci è andato solamente vicino: la traversa ha impedito all'ex-terzino dello Zenit di esultare. Le note dolenti arrivano invece dalla difesa, con l'errore di Zappacosta che ha consentito ad Al Shehri di accorciare le distanze, lo stesso Criscito ha perso un paio di brutti palloni innescando le ripartenze dei sauditi in fase di rodaggio alla vigilia di Russia 2018. I numeri danno ragione all'Italia: 55% di possesso palla, 5 tiri in porta, 7 conclusioni fuori, 11 calci d'angolo, 15 cross, 7 occasioni da gol. Un buon inizio, ma gli azzurri possono e devono far meglio di così, anche perché tra pochi giorni arriva la Francia, un avversario dallo spessore tecnico ben diverso rispetto all'Arabia Saudita che ha fatto il suo dovere in campo limitando i danni, ma non ha di certo dato filo da torcere a Donnarumma (impegnato solamente dalla conclusione insidiosa di Al Mowallad) e alla coppia di centrali difensivi Bonucci-Romagnoli, raramente messi a dura prova dagli attaccanti di Pizzi, il CT che due anni portò il Cile a trionfare in Coppa America e che oggi punta a un'altra impresa storica, portare i sauditi agli ottavi, cosa che già avvenne a USA 1994.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il triplice fischio il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Rai 1: "Sono soddisfatto per il primo tempo, dopo l'ora di gioco alcuni giocatori sono andati in affanno, cosa comprensibile visto che siamo a fine stagione e parecchi sono arrivati a fine maggio a corto di energie. Purtroppo la stanchezza ci ha fatto commettere qualche errore grossolano e ci ha impedito di chiudere i giochi prima del novantesimo. Nelle prossime amichevoli cercheremo di fare meglio e di perfezionare gli schemi".

Le parole di Andrea Belotti: "Abbiamo una grande voglia di ripartire, abbiamo disputato un'ottima gara contro un avversario che ha fatto la sua parte e sta affinando la preparazione in vista del mondiale, abbiamo portato a casa la vittoria. Il post-Svezia è un nodo che ci rimarrà sempre in gola e ci fa ancora male ricordarlo, ora cerchiamo di non pensarci e voltare pagina, abbiamo il dovere di ripartire e di aprire un nuovo ciclo con Mancini. Balotelli è un ottimo giocatore, ha fatto un grandissimo gol, può darci una grossa mano".

Nel dopo gara è intervenuto anche Alessio Romagnoli: "I ragazzi sono stati bravi a gestire il pallone, gli attaccanti ci hanno dato una grossa mano nel pressing. Con Ventura non ho avuto modo di giocare molto, spero che con Mancini si possa aprire un nuovo ciclo ricco di soddisfazioni a differenza di quello precedente. Dispiace che l'Arabia Saudita partecipi al mondiale mentre noi no, ma non possiamo piangere sul latte versato in eterno, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo per tornare a recitare un ruolo da protagonista nei palcoscenici che contano".

IL TABELLINO

ITALIA-ARABIA SAUDITA 2-1 (1-0)

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito (88' De Sciglio); Florenzi (67' Bonaventura), Jorginho, Pellegrini (73' Verdi); Politano (73' Cristante), Balotelli (58' Belotti), Insigne (83' Chiesa). All. Roberto Mancini.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Al Harbi, O. Hawsawi (84' Al Bulayhi), Othman (90'+4' M. Hawsawi), Al Shahrani; Al Faraj (90'+3' Al Moqahwi), Otayf; Al Shehri, Kanno (46' Al Dawsari), Assiri (70' Al Muwallad); Al Jassim. All. Juan Antonio Pizzi.

ARBITRO: Sandro Scharer (SVI).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 0' pt e 3' st.

MARCATORI: 21' Balotelli (I), 68' Belotti (I), 72' Al Shehri (A).

