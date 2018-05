Argentina, Sampaoli incontra Dybala/ Colloquio di tre ore: La Joya sarà al Mondiale 2018

Paulo Dybala rappresenterà la nazionale argentina ai mondiali di calcio in programma la prossima estate. Non vi è ancora l’ufficialità, ma a meno di clamorosi colpi di scena, l’attaccante della Juventus farà le vacanze corte. Stando a quanto riportato in queste ore da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri vi era a Torino il commissario tecnico dell’albiceleste, Jorge Sampaoli, che ha fatto visita all’ex centravanti del Palermo, nonché al compagno di reparto, Gonzalo Higuain. I tre hanno colloquiato per quasi tre ore, e secondo i media argentini i calciatori della Juventus avrebbero ricevuto il pass per la Russia. Una doppia chiamata tutt’altro che scontata, visto che entrambi gli attaccanti, vengono da una stagione un po’ altalenante, e in Nazionale non si esprimono ad alti livelli da tempo.

DYBALA SARA’ IL VICE MESSI

Dybala aveva saltato le ultime amichevoli con la nazionale perché infortunato, ma anche perché è da sempre considerata complicata la sua coesistenza con la superstar Lionel Messi. L’assenza della Pulce contro Italia e Spagna, ha però reso evidente la mancanza di un vice-Messi, e di conseguenza Sampaoli ha ben pensato di convocare per questo ruolo proprio lo juventino. Tra l’altro non vanno sottovalutate anche le condizioni fisiche di Aguero, che a meno di 60 giorni dal fischio di inizio dei Mondiali, si è operato al ginocchio. Insieme a La Joya, come detto, ci sarà anche Higuain, che ha diversi detrattori in patria per via di alcuni errori clamorosi durante la finale del Mondiale persa contro la Germania, e le due finalissime di Copa America. L’ex Napoli resta però un bomber di razza assoluta, in grado di segnare gol molto pesanti, come confermato anche sabato sera durante la sfida fra Inter e Juventus.

