Atletico Madrid Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atletico Madrid Arsenal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Emirates è finita 1-1: i Colchoneros sono favoriti per andare in finale

03 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atletico Madrid Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Atletico Madrid Arsenal, che verrà diretta da Gianluca Rocchi, si gioca al Wanda Metropolitano con calcio d’inizio alle ore 21:05 di giovedì 3 maggio: è la semifinale di ritorno di Europa League 2017-2018. I Gunners hanno bisogno di un’impresa, magari solo mezza ma di certo di un risultato che è meno pronosticabile di altri: avendo pareggiato 1-1 in casa una settimana fa, adesso la squadra londinese deve necessariamente segnare in trasferta, sul campo di una delle squadre che si difendono meglio in tutta Europa. Servirà una vittoria - con qualunque risultato - o un pareggio con almeno due reti; replicando l’esito della partita dell’Emirates le due squadre andrebbero in semifinale, il vantaggio dell’Atletico Madrid deriva dal fatto che anche senza andare in rete si qualificherebbe per la finale di Lione, ovviamente a patto che allo stesso modo no subisca gol. Una sfida che comunque rimane in equilibrio, a prescindere da quali siano i rapporti di forza sulla carta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atletico Madrid Arsenal verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali della televisione satellitare a pagamento, dunque su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 415513 per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio), e di conseguenza saranno fruibili anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi. In chiaro sarà comunque disponibile la possibilità di seguire questa partita, e l’altra semifinale di ritorno di Europa League, con il programma di diretta gol che viene mandato in onda sul consueto canale Tv8.

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Potrebbe essere l’ultima in Europa per Arsène Wenger, di sicuro lo sarebbe sulla panchina dell’Arsenal: il tecnico alsaziano sperava di salutare l’Emirates con quel titolo europeo che non ha mai vinto riportando l’internazionalità nella bacheca dei Gunners dopo 24 anni, invece al termine delle sue 22 stagioni da tecnico rischia seriamente di essere eliminato in semifinale. Sarebbe un duro colpo, considerando che in Premier League l’unico traguardo sarà quello di un’altra qualificazione in Europa League: 11 punti di ritardo dal Tottenham quarto, e dunque per il secondo anno consecutivo l’Arsenal, che aveva una lunghissima striscia aperta di partecipazione ai gironi della Champions League, non entrerà nella Top 4 del campionato. Per l’Atletico la stagione rischia di essere positiva ma senza il guizzo: dopo il terzo posto nel primo turno di Champions i Colchoneros hanno mancato la rimonta sul Barcellona che domenica sera ha vinto la Liga. Restano due traguardi per Diego Simeone: difendere il secondo posto dagli assalti del Real Madrid (avrebbe valore solo per prestigio) e ovviamente vincere l’Europa League, che sarebbe un altro trofeo internazionale da mettere in bacheca per una squadra che nell’ultimo decennio ha avuto ben poche rivali in quanto a trionfi fuori dai confini nazionali, e che in questo modo potrebbe anche tornare a disputare la Supercoppa Europea.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID ARSENAL

E’ probabile che l’Atletico Madrid si presenti con una formazione molto simile che ha pareggiato all’Emirates: in porta ci sarà Oblak, con Godin e José Gimenez difensori centrali. A sinistra ci sarà Lucas Hernandez, a destra mancherà lo squalificato Vrsaljko: con Juanfran fuori dai giochi, a destra dovrebbe giocare Thomas Partey (a meno che non venga fatto scalare lo stesso Gimenez, mandando Savic da centrale). Centrocampo allora con Gabi e Saul Niguez in mediana, Angel Correa che si allarga a destra e Koke che si occuperà della corsia mancina; dubbio tra Gameiro e Diego Costa per prendere il posto al fianco di Griezmann che, essendosi riposato in campionato (non era nemmeno in panchina), dovrebbe avere una maglia da titolare. Nell’Arsenal come sempre è indisponibile Aubameyang - regole UEFA - e allora davanti si rivede Mkhitaryan, che si gioca una maglia con Welbeck sulla trequarti mentre Mesut Ozil dovrebbe essere sicuro del posto. Da prima punta ovviamente ci sarà Lacazette; Wilshere e Ramsey sono chiaramente precettati per occupare le mezzali dando appoggio e supporto alla regia di Granit Xhaka, dovrebbe cambiare poco in difesa con Ospina tra i pali, Koscielny e Mustafi a proteggerlo e i due terzini che saranno ancora una volta Bellerin e Nacho Monreal, pur se Kolasinac non parte battuto e va alla ricerca di una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

C’erano pochi dubbi sul fatto che l’Atletico Madrid partisse favorito nella semifinale di ritorno di Europa League, e la conferma arriva anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker infatti il segno 1 per la vittoria dei Colchoneros ha un valore di 1,67 contro il 5,25 che accompagna il segno 2, da giocare qualora pensiate che l’Arsenal possa fare il colpo al Wanda Metropolitano e, di conseguenza, volare in finale. Per quanto riguarda il pareggio, come sempre dovrete puntare sul segno X e, se l’esito della partita fosse davvero questo, il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe di 3,75 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.

