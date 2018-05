GIRO D'ITALIA 2018, ARU, FROOME E DUMOULIN AL VIA/ Le ONG contestano la partenza a Gerusalemme

Giro d'Italia 2018, domani il via della 101esima edizione: Fabio Aru lancia la sfida, ma volano parole grosse tra Chris Froome e Tom Dumoulin sul doping

03 maggio 2018 - agg. 03 maggio 2018, 21.54 Carmine Massimo Balsamo

Giro d'Italia 2018, Fabio Aru (LaPresse)

Le Ong italiane in Mediterraneo e Medio Oriente tuonano contro la partenza del Giro d'Italia a Gerusalemme, come si legge in un comunicato rilasciato da una piattaforma che riunisce 40 organizzazioni non governative: “La scelta di far partire il Giro d’Italia da Gerusalemme, avendo peraltro rimosso l’originaria dicitura Gerusalemme Ovest è inopportuna perché sembra voler avallare la pretesa israeliana che la città sia la capitale ‘unica e indivisibile’ dello stato di Israele e di conseguenza l’illegale annessione di Gerusalemme Est allo stato di Israele, in violazione del diritto internazionale e di molteplici risoluzioni delle Nazioni Unite. Tale scelta rischia di alimentare tensioni perché il Giro d’Italia comincia in un momento assai difficile della storia palestinese, quando, dal 30 marzo ad oggi, l’uso sproporzionato della forza da parte dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza ha causato l’uccisione di almeno 44 civili palestinesi”.

ARU: "SONO QUI PER VINCERE"

Giro d’Italia 2018, è tutto pronto: domani a Gerusalemme il via della 101esima edizione della celebre corsa a tappe del ciclismo. Sono tre i ciclisti favoriti: il nostro Fabio Aru, il britannico Chris Froom e l’olandese Tom Dumoulin. La prima tappa è molto suggestiva, una cronometro individuale per le strade di Gerusalemme per un totale di 9.7 chilometri. Aru è pronto a prendersi una rivincita con la sfortuna, che lo scorso anno gli impedì di partecipare al Giro d'Italia a causa di un infortunio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ciclista sardo ha commentato così a poche ore dal via: "Avevo tanta voglia di tornare a questa corsa. E so di dover fare un salto in avanti nella mia carriera. Quindi non mi nascondo: sono qui per vincere e non voglio accontentarmi. Semmai divertirmi". Poi un commento sul collega-rivale Chris Froome: "Al Tour of the Alps è apparso un po’ indietro di condizione rispetto a Pinot, Pozzovivo e Lopez ma sappiamo tutti cosa sa fare Froome, penso che lui e Dumoulin siano un gradino sopra gli altri".

DOPING, SCONTRO FROOME-DUMOULIN

Tutti facciamo il tifo per il ventottenne Aru, ma il favorito numero uno secondo gli esperti è Chris Froome, alla ricerca del Triplete dopo aver vinto il Tour de France e la Vuelta. Negli ultimi tempi però l’ombra del doping ne ha macchiato l’immagine, con numerose accuse nei suoi confronti. Intervenuto in conferenza stampa nell’antivigilia, Froome ha commentato così: “In effetti non mi era mai capitato di presentarmi a una grande corsa a tappe in una situazione così. Sono sicuro di non avere fatto niente di sbagliato. Il procedimento dell'Uci a carico mio doveva rimanere confidenziale, nell'attesa di ulteriori indagini conoscitive. Tutto, invece, è diventato pubblico: una situazione davvero tanto fastidiosa. Io, comunque, sono qui per lottare e vincere”, riporta Repubblica. E il rivale Tom Dumoulin è partito all'attacco duramente sulla sua presenza: "È una sua decisione essere qui, l'ho già detto - la mia squadra fa parte del MPCC (Movimento per un ciclismo credibile) - e se fossi nella sua stessa situazione, non sarei qui. È una sua decisione e non spetta a me avere un'opinione in proposito", sottolinea Repubblica.

