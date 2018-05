MOVIOLA ROMA-LIVERPOOL/ Arbitro Skomina scandaloso senza VAR, due rigori negati e mancata espulsione

Roma-Liverpool, la moviola: due rigori negati. Giallorossi protestano per il fallo di mano di Alexander-Arnold, dubbi anche sul secondo gol dei Reds. L'arbitro Skomina è scandaloso

03 maggio 2018 Fabio Belli

Festeggia il Liverpool di Klopp (foto LaPresse)

Semifinale di fuoco tra Roma e Liverpool in Champions League. Ai giallorossi non è riuscita la rimonta nonostante un finale arrembante, il 4-2 qualifica alla finale di Kiev contro il Real Madrid il Liverpool di Jurgen Klopp, forte del 5-2 dell’andata. Ma i maggiori rimpianti arrivano per i giallorossi dall’arbitraggio di Skomina, il direttore di gara sloveno che ha preso alcune decisioni che hanno scontentato molto il direttore sportivo Monchi, che nel dopogara ha invocato a gran voce l’utilizzo del VAR anche nelle competizioni europee. A onor di verità, Klopp si era lamentato per il rigore concesso alla Roma nel match d’andata ad Anfield, che aveva permesso alla squadra di Di Francesco di mantenere speranze di qualificazione, portandosi sul 5-2 e agitando la speranza del 3-0 rifilato al Barcellona. Ma stavolta sono stati i giallorossi a lamentarsi in maniera evidente.

MANCATE ESPULSIONI E DUE RIGORI NEGATI: FURIA ROMA

Si parte dal gol dell’1-2 del Liverpool, la Roma lamenta sullo sviluppo dell’azione un fallo commesso da Virgil Van Dijk su Edin Dzeko: i due vanno a saltare a centro area, e i romanisti indicano una spinta del centrale olandese sul centravanti bosniaco, che colpisce sbilanciato il pallone all’indietro. Sullo sviluppo dell’azione Wijnaldum è riuscito a realizzare il gol del nuovo vantaggio dei Reds.

E veniamo alle dolenti note: sul 2-2 alla Roma sarebbero serviti tre gol per andare ai tempi supplementari, impresa improba ma che poteva sicuramente concretizzarsi se Skomina non avesse sorvolato su un episodio abbastanza clamoroso. Poco dopo il 2-2 di Dzeko, il pallone carambola all’altezza dell’area piccola su El Shaarawy, che conclude in girata a due passi da Karius. Tra i portiere tedesco dei Reds e il pallone si frappone però Alexander-Arnold, il terzino diciannovenne del Liverpool autore di un secondo tempo disastroso all’Olimpico. E Alexander-Arnold va a impattare sul pallone a mano aperta, un gesto quasi pallavolistico.

Sarebbe stato calcio di rigore e sicuramente ci sarebbe stata anche l’espulsione, per la chiara occasione da gol. Non è stato fischiato invece nulla, tra le proteste che hanno portato, come detto all’inizio, anche all’invettiva di Monchi nel dopopartita. Nel finale il rigore per la Roma viene fischiato per un fallo di mano dell’estone Klavan su azione avviata da Under: rigore ineccepibile anche se, va detto, meno evidente di quello clamoroso non fischiato ad Alexander-Arnold.

© Riproduzione Riservata.