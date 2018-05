Marchisio, caffè con Marotta: vuole restare alla Juventus/ Calciomercato, niente MLS: bianconero fino al 2020

Marchisio, caffè con Marotta: vuole restare alla Juventus. Il Principino ha intenzione di rimanere in bianconero fino al 2020 nonostante le proposte da MLS e Cina

Claudio Marchisio (LaPresse)

Marchisio, caffè con Marotta: vuole restare alla Juventus. La dirigenza bianconera è al lavoro per mettere a punto le strategie sul calciomercato in vista della prossima sessione estiva ma resta un enigma il futuro del Principino, cresciuto nel settore giovanile della Vecchia Signora. Secondo quanto rivela Tuttosport, il centrocampista a fine stagione avrà un colloquio, davanti ad un caffè, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta: la sua volontà è quella di rimanere in bianconero fino all’ultimo giorno del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2020. In questa stagione Claudio Marchisio non ha trovato molto spazio alla corte di Massimiliano Allegri: solo tredici presenze in Serie A, con tre apparizioni in Coppa Italia e uno spezzone in Champions League di 19 minuti. La concorrenza dei nuovi arrivati, in particolare Matuidi, e la titolarità indiscutibile di Pjanic e Khedira: questi i motivi dello scarso utilizzo del 33enne, che però non ha intenzione di lasciare la sua Juve.

MARCHISIO VUOLE RESTARE ALLA JUVENTUS

Nonostante lo scarso minutaggio riservatogli da Massimiliano Allegri, Claudio Marchisio pensa di poter dare ancora tanto alla Juventus, incarnando a pieno il dna bianconero. Il prossimo 20 maggio 2018 terminerà il campionato e nei giorni seguenti ci sarà l’atteso incontro con Giuseppe Marotta: una permanenza sempre più probabile, con la Vecchia Signora che può contare su un veterano di grande qualità ed esperienza. Recentemente, a fine febbraio, Massimiliano Allegri ha commentato così il possibile destino del Principino: “Il suo futuro si deciderà a giugno: in questo momento non bisogna lasciarsi distrarre da nulla, non c’è tempo per pensare al futuro”. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci di un possibile addio del centrocampista nato a Torino, con alcuni club della Major League Soccer americana che si sono fatti avanti, così come gli ambiziosi team cinesi. Mete non prese in considerazione per il momento da Marchisio: il suo obiettivo è quello di restare alla Juventus.

