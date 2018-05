Moto Gp / Pol Espargaro e Johann Zarco passano alla KTM, firma per le prossime due stagioni

Moto Gp, Pol Espargaro e Johann Zarco passano alla KMT. I due motociclisti hanno firmato per due anni. La casa austriaca punta a risultati importanti con due piloti di assoluto livello.

03 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Moto Gp

Dopo il rinnovo di Pol Espargaro la KTM ha deciso di mettere a segno un colpo importante per completare la sua squadra in vista della prossima stagione di Moto Gp. È infatti arrivata la firma per due anni di Johann Zarco. Il pilota francese della Yamaha è stato seguito con grande attenzione per poi ingaggiarlo. Sicuramente è un colpo di scena importante per la casa austriaca che dimostra così di voler raggiungere dei livelli veramente molto alti. Johann Zarco è nato a Cannes il 16 luglio del 1990 e ha vinto il Mondiale di Moto-2 per due volte consecutive nel 2015 e nel 2016 con la Kalex. L'anno passato con la Yamaha è arrivato sesto e quest'anno è già salito una volta sul podio in Argentina quando alla fine è risultato essere secondo. È di certo uno dei piloti più giovani e promettenti del panorama dei motori su due ruote.

PER ESPARGARO UN RINNOVO DOPO DUE ANNI IMPORTANTI

La KTM ha fatto firmare un rinnovo per altre due stagioni a Pol Espargaro dopo che il pilota ha iniziato il Motomondiale di Moto Gp 2018 per la seconda volta con la casa austriaca. Nato a Granollers il 10 giugno del 1991 il pilota spagnolo ha raggiunto il punto più alto della sua carriera nel 2013 quando si è laureato campione del mondo di Moto-2 con la Kalex. Dall'anno successivo il passaggio in MotoGp dove corre anche il fratello Aleix. L'inizio con la Yamaha è stato entusiasmante con un sesto posto da brividi seguito da un nono e da un ottavo. Dopo tre stagioni però è arrivato il cambio e il passaggio proprio alla KTM con la quale l'anno scorso le cose però non sono andate molto bene, visto che è riuscito a posizionarsi appena diciassettesimo. In questa stagione dopo il ritiro in Bahrein ha collezionato un undicesimo posto in Argentina e un tredicesimo in Cile.

