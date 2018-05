Probabili formazioni/ Atletico Madrid Arsenal: quote e e ultime novità live (Europa league)

Probabili formazioni Atletico Madrid Arsenal: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo oggi per la semifinale di Europa League. Simeone senza Vrsaljko.

03 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili Formazioni Atletico Madrid Arsenal (LaPresse)

Si accenderà questa sera alle ore 21.05 la tanto attesa semifinale di ritorno tra Atletico Madrid e Arsenal, match che vale un posto nella finalissima di Europa League. Al Wanda quindi sarà di nuovo scontro tra Simeone e Wenger (con questo che ha già annunciato l’addio ai Gunners a fine stagione) e la sfida pare caldissima: l’1-1 firmato nella partita di andata infatti non mette al sicuro nessuno e lascia l’esito di questa semifinale ben aperto. Per fortuna entrambi degli allenatori però avranno a disposizione una rosa praticamente al completo e in un buono stato di forma: unico assente annunciato in questi giorni è Vrsaljko, fermato dal giudice sportivo. Andiamo quindi ad esaminare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni del match tra Atletico Madrid e Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Fare un pronostico di questo scontro diretto appare ben difficile anche perchè il match di andata è apparso abbastanza equilibrato. Se però diamo un occhio più da vicino alle quote fissate dalla snai alla vigilia vediamo bene che nell’1x2 il successo dell’Atletico Madrid è stato dato a 1.70, con la vittoria dell’Arsenal fissata a 5.00: pareggio quotato a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI SIMEONE

In vista del match di ritorno, il tecnico dell’Atletico Diego Simeone non dovrebbe attuare un gran numero di modifiche nel suo 11 rispetto alla formazione scesa in campo all'Emirates pochi giorni fa. Ovviamente l’allenatore argentino dovrà pensare a come sostituire Versaljko, squalificato dal giudice sportivo e confinato alla tribuna questa sera. Nel modulo a 4 della difesa dovremmo quindi vedere Thomas al posto della maglia numero 16: sull’altro corridoio spazio a Hernandez, mentre al centro agirà il duo Giminez-Godin, di fronte al solito Oblak. Poche novità anche in mediana: rispetto alla partita di andata però Simeone dovrebbe dare fiducia dal primo minuto a Gabi, che sarà al centro del reparto assieme a Saul Niguz: toccherà a Koke e Correa occuparsi dei settori più esterni, con Savic sempre pronto dalla panchina. Ballottaggi aperti in attacco: per le maglie delle due punte rimangono in forse in tre ovvero Griezmann, Gameiro e Diego Costa. Al momento il francese è l’unico sicuro di scendere in campo dal primo minuto, ma non dimentichiamo che di certo la panchina dei Rojiblancos è ben ampia.

LE SCELTE DI WENGER

Rispetto alle scelte fatte da Simeone per la probabile formazione dell'Atletico, ci attendiamo qualche novità maggiore da parte di Arsene Wenger, che nei giorni scorsi ha pure ritrovato in grandissima forma Henrikh Mkhitaryan. Ecco quindi che l’11 dell’Arsenal potrebbe oggi scendere in campo secondo il 4-3-2-1, dove in ogni caso non mancherà Ospina tra i pali. In difesa ecco che si ritorna quindi allo schieramento a 4 con Mustafi e Koscielny al centro del reparto e il duo Bellerin-Monreal a guardia delle corsie esterne. In mediana troveranno quindi spazio dal primo minuto Ramsey, Xahka e Wilshere, sebbene il numero 29 si già stato utilizzato pochi giorni fa contro il Manchester united in campionato. Per quanto riguarda l’attacco cambia il modulo ma non i nomi prescelti. Senza Aubameyang (non presenze in lista Uefa) ecco che troveremo Lacazette prima punta, con Mkhitaryna e Ozil posti a supporto del francese.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 5 Thomas, 24 Gimenez, 2 Godin, 19 Lucas Hernandez; 11 Correa, 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 6 Koke; 7 Griezmann, 18 Diego Costa. All. Simeone

ARSENAL (4-3-2-1): 13 Ospina; 24 Bellerin, 20 Mustafi, 6 Koscielny, 18 Monreal; 8 Ramsey, 29 Xhaka, 10 Wilshere; 11 Ozil, 7 Mkhitaryan; 9 Lacazette. All. Wenger

