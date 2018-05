Pronostici Europa League/ Scommesse e quote sulle partite (ritorno semifinali)

Pronostici Europa League: le scommesse e le quote sulle due partite di ritorno. Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia definiranno l'ultimo atto della coppa, in programma a Lione

03 maggio 2018 Claudio Franceschini

Pronostici Europa League, ritorno semifinali (Foto LaPresse)

Siamo pronti a vivere le semifinali di ritorno di Europa League 2017-2018, e dunque siamo pronti a un’altra tornata di pronostici su questa competizione: la penultima, prima della finale che si giocherà a Lione il 16 maggio. Due partite diverse per contesto e per come ci si arriva, ma ugualmente appassionanti; se in un caso la finalista sembra designata bisogna lecitamente andare con i piedi di piombo nella valutazione, perchè in questa stagione abbiamo già visto tanti ribaltoni (non solo in questa Europa League) per pensare che un “semplice” 2-0 interno possa essere preso come risultato che inchiodi la sconfitta di una settimana fa. Dunque, andiamo a vedere quali siano i pronostici sulle due partite che si giocano alle ore 21:05 di giovedì 3 aprile.

PRONOSTICO ATLETICO MADRID ARSENAL (ANDATA 1-1)

La Snai ci dice che i Colchoneros sono favoriti: 1,67 contro 5,25 le quote per le vittorie dell’una o dell’altra, il pareggio arriva invece a 3,75. Questi i numeri previsti dai bookmaker, ma cosa vedremo al Wanda Metropolitano? L’Atletico Madrid ha dimostrato all’andata che nemmeno giocare in inferiorità numerica quasi tutta la partita li ha affondati: squadra tignosa e dura a morire, si è difesa alla grande pur con qualche affanno e non è andata sotto nemmeno dopo aver incassato il gol di Lacazette, anzi è salita di colpi fino a trovare il pareggio che adesso la pone come favorita. All’Atletico basta uno 0-0 per andare in semifinale: conoscendo lo stile di gioco di Diego Simeone e sapendo che si gioca a Madrid, il fatto che l’Arsenal debba necessariamente segnare un gol per andare in finale sposta l’asticella di netto dalla parte dei padroni di casa, che andrebbero a disputare la terza finale di Europa League negli ultimi nove anni e anche la quinta finale europea, contando le due di Champions League. Pronostico a favore dei Colchoneros, ma si parla di un pareggio all’andata: di fatto è ancora tutta da giocare.

PRONOSTICO SALISBURGO MARSIGLIA (ANDATA 0-2)

Gli austriaci ci hanno provato, ma non sono riusciti a segnare quel gol che avrebbe permesso loro di vincere 1-0 per andare in finale: la differenza rispetto al quarto contro la Lazio sta nel fatto che il 2-0 servirebbe solo per andare ai supplementari. Tuttavia, il Marsiglia non è una corazzata inaffondabile e dunque pensare che possa perdere 3-0 in trasferta non è una missione impossibile; Rudi Garcia può contare su un gruppo di esperienza e con l’entusiasmo di un ritorno a una finale che manca da 14 anni, ma il Salisburgo ha già centrato imprese contro Borussia Dortmund e appunto Lazio e ha preso fiducia in una Europa League dove, pur senza spingersi fino a questo punto, aveva comunque giocato un ruolo da protagonista in passato. Per la Snai 2,05 la quota per la vittoria degli austriaci, 3,45 per il successo del Marsiglia e 3,55 per il segno X che identifica il pareggio; ci accodiamo nel dire che i francesi siano favoriti per la qualificazione alla finale, ma questa semifinale di ritorno potrebbe anche vincerla il Salisburgo (magari 1-0 o 2-1) perchè il valore della squadra è sotto gli occhi di tutti da parecchie settimane.

