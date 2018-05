Risultati Europa League/ Diretta gol livescore, ritorno semifinali: Atletico Arsenal, Salisburgo Marsiglia

Risultati Europa League: diretta gol live score di Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia, ritorno delle semifinali. Colchoneros e transalpini favoriti, ma occhio alle sorprese

03 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Europa League, ritorno semifinali (Foto LaPresse)

Giovedì 3 maggio è il giorno in cui si completano le semifinali di Europa League 2017-2018: alle ore 21:05 Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia ci condurranno direttamente alla composizione della finale di Lione. Due partite molto diverse per quello che è il contesto, naturalmente indirizzato e modificato dalle gare di andata: da una parte abbiamo una sfida totalmente in equilibrio nella quale sulla carta può succedere di tutto, dall’altra abbiamo una squadra che parte nettamente in vantaggio contro un’altra che ha bisogno di un’impresa. Naturalmente anche qui è tutto possibile, visto che nel calcio non si può mai sapere e comunque non stiamo parlando di un divario di dieci gol; tuttavia la semifinale è decisamente più indirizzata dell’altro, questo non si può negare.

ATLETICO MADRID ARSENAL (ANDATA 1-1)

Forse Arsène Wenger non riuscirà a salutare l’Arsenal dandole un titolo europeo, quello che il tecnico alsaziano non ha mai vinto: la partita di andata è stata la dimostrazione di quello che l’Atletico Madrid sia in grado di fare. Sotto di un uomo praticamente per tutta la partita, i Colchoneros hanno subito l’iniziativa dei Gunners e sono andati sotto nel punteggio, hanno rischiato il tracollo ma non hanno mai rinunciato a fare il loro gioco e ad attaccare, e alla fine sono stati premiati dal pareggio di Antoine Griezmann. Che adesso avvicina non poco i suoi all’ennesima finale europea: all’Arsenal il pareggio serve necessariamente con almeno due gol (1-1 per i supplementari), altrimenti dovrà espugnare il Wanda Metropolitano. Cosa che nemmeno in una stagione difficile della banda di Diego Simeone è mai immediata; e dunque, chiaramente è l’Atletico a partire con i favori del pronostico.

SALISBURGO MARSIGLIA (ANDATA 0-2)

Semifinale che non va considerata chiusa, perchè al Vélodrome il Salisburgo ha sicuramente fatto la sua più che degna partita e ha avuto più di un’occasione per segnare quel gol che avrebbe cambiato del tutto il doppio confronto. Certo, il Marsiglia ha un vantaggio di due reti che obbliga gli austriaci a pareggiarlo per i supplementari oppure a vincere 3-0; da questo punto di vista Rudi Garcia parte con un enorme vantaggio. Però, non è finita per il Salisburgo: la squadra di Marco Rose ha già fatto la grande impresa contro la Lazio, per di più dopo aver subito un gol che avrebbe steso tante avversarie e che invece è stato paradossalmente un trampolino di lancio da sfruttare per prendere energie e motivazioni per iniziare la rimonta e completarla. Vedremo anche in questo caso: certo il Marsiglia resta favorito, ma non ci stupiremmo se alla fine in finale di Europa League trovassimo gli austriaci.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO SEMIFINALI

ore 21:05 Atletico Madrid-Arsenal

ore 21:05 Salisburgo-Marsiglia

