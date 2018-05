Roma, James Pallotta / Il Presidente giallorosso invoca il Var e intanto pensa alla prossima Champions League

Roma, James Pallotta: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato.

03 maggio 2018 - agg. 03 maggio 2018, 19.51 Matteo Fantozzi

Roma, James Pallotta - La Presse

James Pallotta volta pagina e dopo l'eliminazione dalla Champions League vuole attenzione massima da parte dei suoi giocatori. Questo perché la Roma vuole assolutamente entrare in pianta stabile nella rosa dei grandissimi club europei. Per fare questo servirà scendere concentrati già dalla prossima gara quando si punterà a blindare il terzo posto anche perché poi dopo sette giorni nella capitale arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri. James Pallotta poi sa bene che serve uno sforzo sul calciomercato per rinforzare una rosa che ha dimostrato di essere già all'altezza della situazione. Certo l'inserimento di un paio di nomi nel motore permetterebbe anche ad Eusebio Di Francesco di avere alcune alternative dal punto di vista numerico oltre che tecnico. Una squadra che si propone in pochi anni, anche con la costruzione dello stadio di proprietà, di arrivare a scalare i vertici non solo in Italia ma anche in Europa.

IL PRESIDENTE GIALLOROSSO INVOCA IL VAR

I due rigori negati alla Roma contro il Liverpool hanno fatto infuriare i vertici giallorossi, con James Pallotta che ha sottolineato come l'obiettivo dell'Uefa deve essere quello di puntare sulla tecnologia. A Radio Sirius XM FC 157 il presidente giallorosso ha sottolineato: "Se si guarda la Champions League tutti hanno detto che eravamo nel girone della morte e l'abbiamo vinto, quindi credo che abbiamo sorpreso davvero tutti. Poi per superare Barcellona e Liverpool i ragazzi hanno sempre combattuto. So che gli arbitri faranno degli errori e so che questi ragazzi si rendono conto di averli commessi, allo stesso tempo però questi errori possono essere risolti grazie al Var". Parole importanti che hanno portato James Pallotta a dare delle indicazioni precise come già aveva fatto il numero uno della Juventus Andrea Agnelli dopo la sfida contro il Real Madrid conclusa col dubbio rigore che è valso l'eliminazione.

