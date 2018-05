Salisburgo Marsiglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salisburgo Marsiglia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Semifinale di ritorno di Europa League, i francesi hanno vinto 2-0 all'andata

03 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Salisburgo Marsiglia, Europa League (Foto LaPresse)

Salisburgo Marsiglia, che sarà diretta dal russo Sergey Karasev, va in scena alle ore 21:05 di giovedì 3 maggio ed è la semifinale di ritorno dell’Europa League 2017-2018. Tutto già deciso per la qualificazione alla finale? Sicuramente no, ma i transalpini partono con un grande vantaggio avendo vinto 2-0 all’andata: possono permettersi di perdere con un gol di scarto o anche con due - a patto che ne segnino almeno uno. La possibilità di giocare la finale in casa (tecnicamente non è così, ma siamo a Lione e dunque nella stessa nazione dell’OM) fa gola a Rudi Garcia e i suoi ragazzi, che però dovranno stare attenti visto che il Salisburgo, mai domo, già nella partita di andata aveva avuto le sue occasioni per rendere meno amaro il passivo e arrivano dalla rimonta-record centrata contro la Lazio, che ha spostato l’asticella delle ambizioni della squadra e lasciato intendere che il discorso su questa semifinale possa non essere chiuso troppo in fretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salisburgo Marsiglia verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali della televisione satellitare a pagamento, dunque su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 415524 per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio), e di conseguenza saranno fruibili anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi. In chiaro sarà comunque disponibile la possibilità di seguire questa partita, e l’altra semifinale di ritorno di Europa League, con il programma di diretta gol che viene mandato in onda sul consueto canale Tv8.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Marsiglia ha un doppio obiettivo in questo finale di stagione: ovviamente prendersi la finale di Europa League e poi centrare il secondo posto nella Ligue 1, che significherebbe qualificazione diretta in Champions. Nel weekend però è stata sprecata una grande occasione: non è bastato il ventesimo gol in campionato di Thauvin per vincere sul campo dell’Angers, dunque l’OM è rimasto quarto a due punti dal Lione (con in mezzo il Monaco) e a oggi dovrebbe accontentarsi di un’altra partecipazione all’Europa League. Mancano tre giornate al termine del torneo e il calendario non è impossibile (anzi), però Rudi Garcia non sarà padrone del suo destino; intanto vuole chiudere il discorso semifinale così da potersi concentrare sui prossimi impegni, prima dell’eventuale finale di Lione il Marsiglia giocherebbe due partite di campionato. Per quanto riguarda il Salisburgo, come detto il precedente della Lazio fa ben sperare; in patria il campionato è stato praticamente vinto con 11 punti di vantaggio sullo Sturm Graz (avversario di domenica) a quattro giornate dal termine, la sfida diretta si protrarrà però anche la prossima settimana nella semifinale della Coppa d’Austria. Per la squadra controllata dalla Red Bull c’è dunque la possibilità di mettere le mani su una sorta di “mini-triplete”: ovviamente per Marco Rose e i suoi giocatori il bersaglio grosso è l’Europa League, perchè in patria si domina da tempo e un successo internazionale sarebbe il passo avanti che anche la proprietà si augurava sarebbe potuto arrivare.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO MARSIGLIA

Chi ha necessità di cambiare rispetto a una settimana fa è Rose: nel suo Salisburgo potrebbe rimanere fuori il giovane Wolf, con l’ingresso in campo di Schlager sulla trequarti. Questa però potrebbe e dovrebbe essere l’unica modifica da parte del tecnico: per il resto dovremmo vedere la solita linea difensiva con Lainer e Ulmer terzini e la coppia formata da André Ramalho e Caleta-Car a protezione del portiere Walke, mentre in mediana agirà Samassékou come playmaker con la collaborazione di Haidara e Valon Berisha, giocatori che si possono anche allargare favorendo un più solido 4-4-2 (con l’abbassamento di Schlager). Davanti, Hee-Chan Hwang e Dabbur sono ancora favoriti rispetto a Minamino, che potrebbe essere utile nel secondo tempo. Marsiglia in campo con gli stessi undici dell’andata? Probabilmente sì: dunque Luiz Gustavo ancora da difensore centrale al fianco di Rami, con Bouna Sarr e Amavi terzini e dunque gli insostituibili Maxime Lopez e Sanson che agiscono come schermo davanti al reparto arretrato, comandato ancora una volta da Yohann Pelé che difenderà i pali. A correre e dare qualità sulla trequarti ecco Thauvin, autore di una stagione pazzesca, e Ocampos sugli esterni con la leadership di Payet in posizione centrale, a supportare al meglio il greco Mitroglou che ancora una volta agirà come unica punta, vincendo con tutta probabilità il ballottaggio con N’Jie autore del 2-0 nella gara del Vélodrome.

QUOTE E PRONOSTICO

A partire favorito per questa semifinale di ritorno, almeno secondo l’agenzia di scommesse Snai, è il Salisburgo che ha una quota sul segno 1 pari a 2,10; tuttavia giova ricordare che gli austriaci hanno bisogno di un 3-0 per qualificarsi, e questo è un risultato da 20,00 (il 2-0 per i tempi supplementari vale invece 12,00). Per il resto, la vittoria del Marsiglia è identificata dal segno 2 e vale 3,45 mentre scommettendo sul segno X, che come sempre è quello da giocare nell’eventualità del pareggio, la vostra vincita sulla partita del Wals-Siezenheim sarebbe di 3,55 volte la cifra che avrete deciso di investire.

