Alisson al Liverpool?/ La Roma blinda il portiere: Perin, Skorupski e Schwolow chi lo potrebbe sostituire?

Alisson al Liverpool? La Roma blinda il portiere: non se ne parla per meno di 90 milioni, i Reds però lo cercano per sostituire Karius dopo la pessima finale

30 maggio 2018 - agg. 30 maggio 2018, 16.22 Mauro Mantegazza

Alisson (LaPresse)

Si parla molto del possibile passaggio di Alisson Becker al Liverpool, ma al momento questa notizia di calciomercato è davvero molto lontana da diventare un trasferimento ufficiale. La Roma sa di avere tra le mani un vero portento e difficilmente lo lascerà partire a cuor leggero. Si deve pensare però anche a chi potrebbe sostituirlo. Al momento sembra da escludere la conferma di Skorupski che nonostante le buone qualità non rimarrà a fare il secondo e dovrebbe partire a breve, magari verso il Torino. Per il posto di numero 12 Monchi avrebbe messo le mani su Alexander Swolow del Frigurgo come riporta kiker.de. Anche in questo caso però sembra che la caratura del portiere sia difficile da sostenere per un posto da titolare e quindi l'idea è che se dovesse partire Alisson arriverà anche un altro estremo difensore. Non tramonta il nome di Mattia Perin sul quale è in vantaggio la Juventus, ma che rimane sempre e comunque un buon partito. (agg. di Matteo Fantozzi)

NON SE NE PARLA PER MENO DI 90 MILIONI

Alisson Becker è nel mirino del Liverpool: questa notizia di calciomercato non sorprende nessuno, dal momento che i Reds hanno certamente bisogno di un portiere di alto livello, come la finale di Champions League ha mostrato in modo chiaro. La conseguenza è altrettanto evidente: fra le principali pretendenti ad Alisson il Liverpool è in prima fila e la Roma deve stare molto attenta a questa candidatura di primissimo piano, alla quale però ha risposto chiedendo non meno di 90 milioni di euro. Partiamo dunque dalle esigenze del Liverpool di Jurgen Klopp: in questa stagione il ruolo di estremo difensore titolare è stato conquistato dal tedesco Loris Karius, che inizialmente era una riserva; tuttavia, il doppio disastro nella finale di Champions League a Kiev, quando Karius ha regalato ben due gol al Real Madrid, ha rimescolato le carte ed è difficile che Karius resti ai Reds, o almeno che continui ad essere il titolare. In casa Liverpool il problema portiere è diventato prioritario e Alisson sarebbe un’ottima soluzione.

ALISSON AL LIVERPOOL? LA RICHIESTA DELLA ROMA

Ecco dunque che, almeno secondo quanto riferisce il noto quotidiano britannico The Guardian, i Reds avrebbero avviato i contatti con i giallorossi, ai quali Alisson è legato fino al 30 giugno 2021: la richiesta della Roma sarebbe di 79 milioni di sterline, ovvero 90 milioni di euro. "Il Liverpool prenderà ulteriori contatti con la Roma - scrive il Guardian - cercando di arrivare ad un accordo per Alisson, ma alla fine potrebbe essere scoraggiato da quella che sarebbe una cifra record per un portiere". D’altronde il Liverpool ha già speso ben 85 milioni di euro per un difensore, l’olandese Virgil van Dijk, di conseguenza non sembra campata per aria la richiesta di 90 milioni da parte della Roma. Inoltre, scrive ancora The Guardian, l'intenzione del club del presidente James Pallotta è quella di non cedere Alisson almeno fino alla fine del Mondiale, quando le prestazioni del portiere titolare del Brasile a Russia 2018 potrebbero fare salire ulteriormente la valutazione del suo cartellino. Di certo un grande affare economico per la Roma, anche se poi si porrebbe il problema di sostituire uno dei pezzo più pregiati della rosa di Eusebio Di Francesco.

