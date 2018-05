Amichevoli nazionali/ Risultati live, diretta gol e programma dei match (oggi 30 maggio)

Amichevoli nazionali: programma, risultati live e diretta gol dei test match previsti oggi mercoledi 30 maggio 2018. Occhio a Russia-Austria, con i padroni di casa dei prossimi Mondiali.

30 maggio 2018 Michela Colombo

La nazionale russa (LaPresse)

Si accenderà oggi mercoledi 30 maggio 2018 una nuova giornata dedicata alle partite amichevoli tra nazionali: come abbiamo potuto vedere qualche giorno fa i Mondiali di Russa 2018 sono sempre più vicini e le varie compagini, presenti nel tabellone finale, sono impazienti di mettersi alla prova. Ecco quindi che anche le amichevoli nazionali previste oggi saranno fondamentali per le varie compagini attese in Russia: per i protagonisti in campo sarà una buona occasione di verificare lo stato di forma dei propri giocatori e sperimentare innovative soluzioni tattiche; per le altre nazionali oggi a riposo, una chance di vedere all’opera i prossimi avversari. Non per questo però in campo anche oggi ci saranno solo nazionali presenti alla prossima competizione iridata. Spazio quindi a coloro che non hanno ottenuto il pass per la Russia ma che vogliono comunque strabiliare i propri fan sul campo.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Rispetto alla giornata di Lunedi 28 maggio, quando è scesa in campo anche l’Italia, in realtà il programma dei match amichevoli attesi oggi 30 maggio appare meno ricco. Saranno quindi pochi gli incontri previsti ma comunque molto divertenti. Non potendo considerare qui gli incontri che si sono giocati nella notte italiana, ecco che il primo fischio d’inizio utile, secondo il nostro fuso orario, è atteso alle ore 12.00: qui si accenderà l’amichevole tra Marocco e Ucraina, dove la compagine africana scenderà in campo per prepararsi in vista dei prossimo Mondiali. Alle ore 12.25 sarà quindi l’orario della sfida tra Giappone e Ghana: qui i nipponici avranno l’occasione di scaldarsi prima di partite per la Russia, dove di certo non partono da favoritissimi. Alle ore 20.45 sarà poi il turno di Austria-Russia: la nazionale di Cercesov ha infatti grandi ambizioni per i Mondiali di casa e il testa match di questa sera potrebbe essere decisivo per fare il punto nello spogliatoio degli orsi. A chiudere il programma della amichevoli nazionali ecco poi Repubblica Centrafricana e Uganda, attesi in campo alle ore 22.00.

RISULTATI AMICHEVOLI, PROGRAMMA DEI MATCH

Ore 12.00 Marocco-Ucraina

Ore 12.25 Giappone-Ghana

Ore 20.45 Austrai-Russia

Ore 22.00 Repubblica Centrafricana-Uganda

© Riproduzione Riservata.