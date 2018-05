Cambia la Champions League / Quante novità: 4 cambi, nuovi orari e...

Cambia la Champions League: quante novità per la prossima stagione. Saranno finalmente disponibili le quattro sostituzioni, nuovi orari e se un calciatore cambierà maglia a gennaio...

30 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Cambia la Champions League - La Presse

Sono in arrivo grandi novità per la prossima Champions League. Tra queste c'è la decisione di cambiare qualcosa anche per la finale e che coinvolgerà anche quella di Europa League e la Supercoppa Europea. Nelle distinte infatti sarà possibile inserire 23 giocatori, rispetto ai 18 soliti che vediamo nelle gare normali. Si allunga quindi di ben cinque elementi la panchina. Ci saranno anche dei nuovi orari per le gare che inizieranno alle ore 21.00 invece che alle canoniche 20.45. In più durante la fase a gironi due partite al martedì e due al mercoledì si disputeranno alle 18.55. Le partite dell'ultima gara dei gironi si disputeranno per ovvi motivi contemporaneamente. Dopo la fase a gironi ogni squadra potrà inserire in rosa tre nuovi elementi senza nessun tipo di restrizione, quindi chi magari sarà acquistato a gennaio e conterà delle presenze con un'altra squadra nel torneo potrà vestire nella fase finale la maglia di un altro club cosa fino ad ora non permessa.

QUANTI CAMBIAMENTI PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Il calcio cambia e così lo fanno anche le regole della Champions League che dalla prossima stagione vedrà diverse soluzioni alternative alcune attese da tempo altre un po' a sorpresa. La più richiesta, di cui hanno parlato diversi allenatori quest'anno, è il tanto atteso quarto cambio. La sostituzione si potrà fare solo ed esclusivamente nei tempi supplementari nelle gare ad eliminazione diretta e non andrà ad influire con i cambi che invece verranno fatti all'interno dei novanta minuti regolamentari. Tra le curiosità legate alle competizioni europee poi c'è la coccardina dell'Europa League che sarà apposta su una manica della maglia di chi avrà vinto la competizione per tre volte consecutive oppure per cinque nella storia includendo anche la vecchia Coppa Uefa. L'unica squadra che potrà permettersi questo al momento è il Siviglia, che ha trionfato cinque volte, precisamente nelle edizioni 2006, 2007, 2014, 2015 e 2016.

© Riproduzione Riservata.