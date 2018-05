Cosenza Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cosenza Sambenedettese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, andata dei quarti playoff Serie C (oggi 30 maggio)

30 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cosenza Sambenedettese (Foto LaPresse)

Cosenza Sambenedettese, diretta dall’arbitro Ivan Robilotta della sezione Aia di Sala Consilina, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 30 maggio. La partita è valida per l’andata dei quarti della fase nazionale dei playoff di Serie C 2017-2018, con i quali entrano sempre più nel vivo questi lunghissimi playoff di Serie C che assegneranno una sola promozione in Serie B, per la quale sono rimaste adesso in corsa otto delle 28 squadre che avevano avuto accesso a questa fase. Il cammino del Cosenza è già stato molto lungo e i calabresi, quinti nel girone C, hanno già dovuto superare ben tre turni per arrivare fin qui: la Sicula Leonzio prima e la Casertana poi nei due turni in gara secca della prima fase, poi il Trapani nel primo atto della fase nazionale che in questo caso aveva associato due formazioni in arrivo dallo stesso girone, con doppia vittoria del Cosenza (2-1 in casa e 0-2 fuori). La Sambenedettese invece, in virtù del suo terzo posto nel girone B, è stata esentata dai primi due turni ed ha fatto il proprio debutto agli ottavi, dove ha eliminato il Piacenza grazie alla vittoria per 3-1 in casa al ritorno, dopo avere perso 2-1 al Garilli all’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Cosenza Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della stagione di Serie C i tifosi e gli appassionati potranno rivolgersi alla diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SAMBENEDETTESE

Vediamo adesso le probabili formazioni di Cosenza Sambenedettese. Piero Braglia, allenatore dei padroni di casa, dovrebbe proporre il 3-5-2 con Saracco in porta; retroguardia a tre composta da Pascali, Dermaku e Idda; a centrocampo perno centrale Mungo affiancato dalle mezzali Bruccini e Palmiero, mentre Corsi dovrebbe essere l’esterno destro e D’Orazio quello a sinistra. Infine il tandem d’attacco con Okereke e Tutino, entrambi in gol a Trapani. Modulo speculare anche per la Sambenedettese di Francesco Moriero, che dovrebbe schierare Patti, Conson e Miceli nella difesa a tre davanti al portiere Perina; gli esterni saranno Rapisarda a destra e Valente a sinistra, mentre Marchi sarà il perno di centrocampo affiancato dalle mezzali Bove e Gelonese; infine nel tandem d’attacco mettiamo titolari Miracoli e Bellomo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Cosenza è certamente favorito, almeno per quanto riguarda l’esito della partita d’andata contro la Sambenedettese. L'agenzia di scommesse sportive Snai dà grande fiducia ai calabresi per la partita di questa sera: il segno 1 che indica la vittoria casalinga del Cosenza è quotato a 2,30, il pareggio (segno X) invece è indicato a 3,05. La Sambenedettese vincente in trasferta, indicata naturalmente dal segno 2, è un'ipotesi che pagherebbe invece 3,20 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.