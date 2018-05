Espulsione retrospettiva ai Mondiali, cos’è?/ La novità in Russia contro il gioco violento: ecco come funziona

Ai Mondiali 2018 sbarca l'espulsione retrospettiva: una novità secondo cui un arbitro potrà espellere un calciatore per condotta violenta anche tanti minuti dopo l'avvenuto fallo

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Ai Mondiali 2018 arriva l'espulsione retrospettiva (Foto LaPresse)

L’espulsione retrospettiva sbarca ai Mondiali 2018: una nuova regola viene introdotta in occasione della Coppa del Mondo, affiancando la Var che come noto debutterà anche in questa manifestazione. Di cosa si tratta? Il nome è esplicativo, ma forse va dato qualche dettaglio: di fatto, un calciatore che si macchi di condotta violenta non ravvisata dall’arbitro potrà essere sanzionato con un cartellino rosso all’interno della stessa partita, ma in un momento successivo. Ovvero: se fino a oggi il regolamento vuole che un arbitro non possa intervenire una volta che il gioco sia ripreso, al Mondiale il fischietto potrebbe espellere un calciatore anche qualche minuto dopo o magari all’intervallo, o nel secondo tempo per un fallo avvenuto nella prima frazione. Di fatto, si tratta di un qualcosa di aggiuntivo rispetto all’utilizzo del Var: se nel primo caso un’azione sospetta viene rivista subito, o comunque a distanza di pochi secondi (raramente l’assistente al video è intervenuto con minuti di ritardo), qui gli arbitri addizionali avranno tutto il tempo per rivedere un’azione incriminata e decidere di conseguenza laddove il direttore di gara non abbia preso un provvedimento.

ESPULSIONE RETROSPETTIVA: PRO E CONTRO

Naturalmente l’espulsione retrospettiva, che secondo il Daily Mail sarà introdotta anche in FA Cup – insieme alla regola che vuole un’ammonizione per chiunque richieda il Var mimandone il gesto, anche dalla panchina – è destinata come ogni novità nel mondo del calcio a suscitare discussioni, siano esse positive o negative. I pro ci sono: per esempio se un giocatore dovesse macchiarsi di un brutto fallo e l’azione proseguisse per la norma del vantaggio, con l’arbitro (non sarebbe la prima volta) che potrebbe dimenticarsi del fatto per il tempo trascorso. A quel punto gli assistenti potrebbero richiamarlo in qualunque momento, andando a rivedere l’azione anche minuti dopo, e “ricordare” così quanto successo. Per contro però le polemiche non mancheranno: secondo questa regola, una squadra meritevole di essere in dieci dal 10’ minuto potrebbe ritrovarsi a esserlo, per esempio, all’80’. Tuttavia questo è un classico: le polemiche non scompariranno mai, da una parte o dall’altra, e dunque attendiamo di scoprire in che modo concretamente funzionerà questa espulsione retrospettiva.

© Riproduzione Riservata.