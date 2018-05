FeralpiSalò Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

FeralpiSalò Catania, diretta dall’arbitro Federico Dionisi della sezione Aia de L'Aquila, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 30 maggio. La partita è valida per l’andata dei quarti della fase nazionale dei playoff di Serie C 2017-2018. Si entra sempre più nel vivo dunque di questi lunghissimi playoff di Serie C che assegneranno infine una sola promozione in Serie B oltre a quelle già conquistate dalle squadre vincitrici dei gironi. La FeralpiSalò, che è stata sesta nel girone B, ha già dovuto superare ben tre turni per arrivare fin qui: il Pordenone prima e l’AlbinoLeffe poi nei due turni in gara secca della prima fase, poi l’Alessandria nel primo atto della fase nazionale, una bella impresa ottenuta vincendo 1-3 in Piemonte dopo avere perso 2-3 all’andata in casa. Dall’altra parte c’è invece un Catania che debutta solamente oggi, essendo stato esentato dai primi tre turni in qualità di seconda classificata del girone C: tante insidie evitate e riposo garantito, ma tornare a giocare dopo quasi un mese di sosta contro una squadra che invece è slanciatissima potrebbe essere una pericolosa incognita per i siciliani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida FeralpiSalò Catania sarà trasmessa in differita su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, visibile anche in streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. Non ci sarà invece una diretta tv, di conseguenza sarà fondamentale la diretta streaming video che - come per tutte le partite della stagione di Serie C - sarà fruibile con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ CATANIA

Disegniamo ora le probabili formazioni di FeralpiSalò Catania. Per la squadra bresciana guidata da Domenico Toscano disegniamo il 3-5-2 con Livieri in porta; retroguardia a tre formata da Tantardini, Marchi e Ranellucci; l’esterno destro dovrebbe essere Vitofrancesco, a sinistra Parodi mentre in mediana Raffaello sarà il perno, affiancato dalle mezzali Magnino e Staiti; infine la coppia d’attacco che sarà formata da Marchi e Guerra. Il Catania invece non gioca dall’ormai lontano 6 maggio e questo potrebbe rendere difficile il compito di Cristian Lucarelli, che deve valutare quali siano i giocatori più in corsa. Di base ipotizziamo un 3-5-2 con Tedeschi, Blondett e Marchese a formare la difesa a tre davanti al portiere Pisseri; a centrocampo perno Mazzarani affiancato dalle due mezzali Biagianti e Rizzo, mentre a destra l’esterno Barisic e Porchio sulla fascia sinistra. Infine per l’attacco possiamo ipotizzare la coppia formata da Brodic e Russotto.

PRONOSTICO E QUOTE

L'agenzia di scommesse sportive Snai ritiene molto incerto il pronostico circa la partita d’andata tra FeralpiSalò e Catania: il segno 1 che indica la vittoria casalinga della formazione bresciana è quotato a 2,70; per il pareggio (segno X) si sale invece alla quota di 3,05. L’esito più probabile, sia pure di pochissimo, è però un colpaccio esterno del Catania: il segno 2 infatti pagherebbe 2,65 volte la posta in palio e metterebbe in discesa la strada dei siciliani, fermi però da quasi un mese.

