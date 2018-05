Italia Argentina/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Nations League volley femminile)

Diretta Italia Argentina, streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata nella terza settimana di Nations League 2018, volley femminile

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Argentina, Nations League volley femminile (Foto LaPresse)

Italia Argentina si gioca alle ore 12:00 di mercoledì 30 maggio, orario locale all’Hong Kong Coliseum: è la seconda giornata della terza settimana della Nations League Volley 2018. La nostra nazionale di pallavolo femminile affronta quella che è l’ottava partita del suo percorso, che è praticamente arrivato a metà: dopo questa sfida infatti giocheremo contro la Cina (domani) per chiudere il girone 12, poi avremo altre due settimane con sei partite restanti per provare a piazzarci tra le prime sei della classe e volare alla fase finale, che verrà disputata in Cina. Al momento la situazione non è rosea: l’Italia ha vinto appena due delle sette partite giocate, e dunque deve rincorrere per continuare la sua marcia nel torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Argentina sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, canale che è disponibile anche in alta definizione: questa partita della Nations League dunque sarà in chiaro per tutti, e potrà essere seguita - in assenza di un televisore - anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. Ricordiamo che il sito ufficiale sul quale consultare statistiche e informazioni utili è quello della federazione internazionale di volley, ovvero www.fivb.com.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Italia ha aperto la sua Nations League con tre sconfitte nel girone di Lincoln: i ko sono arrivati contro Turchia, Polonia e Stati Uniti e in questo contesto abbiamo raccolto appena un punto, frutto del tie break perso contro le polacche. Le cose sono andate meglio a Suwon, in Corea del Sud: dopo lo 0-3 contro la Russia abbiamo battuto la Germania e le padroni di casa con due netti 3-0, raccogliendo dunque altri 6 punti. Purtroppo però arrivata a Hong Kong la nostra nazionale è tornata a faticare, cedendo al tie break contro il Giappone. Questo ci porta a 8 punti, che non sono sufficienti per ottenere la qualificazione: la Cina è qualificata di diritto e dunque “ruba” un posto, dunque l’Italia per ottenere la qualificazione alla fase finale dovrebbe andare a riprendere l’Olanda rispetto alla quale paghiamo un ritardo superiore alle due partite, e in mezzo ci sono altre squadre come Russia, Corea del Sud e la stessa Cina che da qui alla fine raccoglieranno punti utili. Per quanto riguarda l’Argentina, si tratta di una delle nazionali più deboli del lotto: fino a questo momento ha raccolto solo sconfitte senza nemmeno fare punti. Dunque, almeno oggi ci aspettiamo che la nostra nazionale si prenda la vittoria e con posta piena; poi bisognerà eventualmente calcolare tenendo anche conto di quelli che saranno i risultati delle altre nazionali.

