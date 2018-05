La mamma di Allegri è morta / Carla Danesi si è spenta a 74 anni, era da tempo ricoverata a Milano

La mamma di Allegri è morta, dopo un lungo ricovero a Milano si è spenta a settantaquattro anni Carla Danesi. Livornese doc aveva lavorato come infermiera e poi in un'impresa di pulizie.

30 maggio 2018

Come sempre Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere personaggio estremamente riservato sulla sua vita personale. Non ha voluto condividere al momento con la stampa e con i tifosi della Juventus il dramma personale della morte della madre Carla Danesi. Probabile che il tecnico bianconero decida di non raccontare il suo dolore privato e al momento il suo profilo Twitter, tra i più attivi degli allenatori italiani, è fermo agli auguri di bentornato in Italia a Carlo Ancelotti nel giorno della sua firma con il Napoli. Un momento così è logico che il tecnico non lo voglia vivere sui social network, ma nel dolore dei ricordi e dei suoi affetti più cari con il papà Augusto e la sorella Michela oltre che ovviamente con la nuova compagna Ambra Angiolini con la quale ha un rapporto davvero meraviglioso.

ADDIO A CARLA DANESI

A settantaquattro anni e dopo un lungo ricovero a Milano si è spenta Carla Danesi, la madre dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Aveva lavorato per una vita come infermiera e poi in un'impresa di pulizie, si era poi dedicata alla famiglia senza mai porsi all'attenzione dei riflettori. Era una donna di grandissimo cuore e livornese doc. La donna si è spenta in ospedale tra la notte del 28 e del 29 maggio e i funerali si sono già celebrati, in forma strettamente privata, nella stessa Milano. Le più sentite condoglianze vanno a Massimiliano Allegri che perde sicuramente un punto di riferimento, una donna forte che non ha mai voluto uscire dalla sua realtà livornese ma che è stata sempre vicina al figlio nei suoi successi sportivi e non solo. La donna lascia oltre al tecnico della Juventus anche il marito Augusto, un portuale ora in pensione, e l'altra figlia Michela che ha due anni meno dell'allenatore bianconero e cioè 48.

