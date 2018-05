Lewandowski, addio al Bayern/ L’agente: è pronto per una nuova sfida, club già avvisato

Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco dopo 4 anni. "E' pronto per nuove sfide, il club è già stato avvisato" ha affermato l'agente del bomber polacco.

30 maggio 2018

Robert Lewandowski (LaPresse)

La notizia caldissima che arriva dalla Germania è l’addio annunciato di Robert Lewandowski al Bayern Monaco: il bomber polacco sarebbe infatti intenzionato ad abbandonare i bavaresi questa estate, dopo ben 4 anni di militanza, 151 gol segnati e una bacheca piena di trofei. La doccia fredda per i fan dei Bayern Monaco arriva dalle colonne della Bild dove lo stesso agente del giocatore avrebbe delicato la volontà dello stesso Lewandoski di lasciare il club tedesco, benchè da contratto vi sarebbe legato per altri tre anni. Come spiegare questa improvvisa decisione? Lo ha fatto lo stesso Pini Zahavi: “Robert ha deciso, sente il bisogno di cambiare e affrontare nuove sfide. Abbiamo già avvisato i dirigenti del Bayern Monaco, sanno tutto. Non è una questione di soldi o di una squadra in particolare, tutti i club vorrebbero il miglior attaccante del mondo. Hoeness e Rummenigge hanno una grande esperienza, dovrebbero capire la situazione". Nessun destinazione quindi è già stata ufficializzata: ma davvero c’è solo la famosa “pancia piena” dietro a questa decisione?

LE POSSIBILI METE

Di certo Lewandowski con la maglia del Bayern Monaco ha raccolto moltissimo in questi 4 anni, competendo su tutti i campi più prestigiosi. Da ricordare poi che se si contano i precedenti 4 anni passati con la maglia del Borussia Dortmund, ci accorgeremmo che il polacco è da 8 anni che non lascia la Bundesliga: la voglia di aria fresca per un giocatore affermato come lui non risulta poi così impossibile. Il dubbio però rimane: dove potrebbe andare Lewandowski? La finestra del campionato estiva è ben vicina e sulla carta non sono certo pochi i top club che sarebbero interessati a lui, benchè la carta d’identità comincia a contare (è un classe 1988) rimane da vedere però che paletti potrebbe imporre lo stesso Bayern Monaco nella probabile trattativa. In ogni caso club come il Real Madrid, Psg e Chelsea hanno tutte le carte in mano per conquistare un giocatore della caratura del polacco, senza dimenticare la Juventus, dove la permanenza di Higuain non appare poi così scontata in questi giorni.

