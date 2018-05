Luparense-Acqua&Sapone/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Calcio a 5 finale gara 2)

Diretta Luparense Acqua&Sapone: info streaming video e tv della gara 2 della finale play off di calcio a 5. I lupi, padroni di casa, sono avanti nella Serie.

30 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Luparense Acqua&Sapone (LaPresse)

Luparense-Acqua&Sapone, diretta dagli arbitri Raffale Ziri, Natale Mazzone, Federico Peggio e Stefano De Matteis (Crono), è la partita in programma oggi mercoledì 30 maggio. Fischio d’inizio del match atteso alle ore 20.30 per la gara 2 della finale scudetto di calcio a 5. Siamo giunti quindi nel vivo della play off per il titolo italiano di Futsal e questa sera la compagine patavina, diretta dal coach Marin ha la grande occasione di strabiliare ancora il proprio pubblico. I blu granata infatti sono al momento in avanti nella serie per lo scudetto, dopo il successo conseguito pochi giorni, ma il cammino verso il titolo è ancora lunga e soprattuto i nerazzurri non intendono cedere, sia pure di fronte a pubblico ostile.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la tanto attesa gara 2 della finale play off tra Luparense e Acqua&Sapone sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando, con diretta streaming video della partita di calcio a 5 prevista tramite l’app Sky Go, a disposizione dei soli abbonati al servizio.

COSA E’ SUCCESSO IN GARA 1

Prima di poter dare la parola al campo per la gara 2 della finale play off tra Luparense e Acqua&Sapone, dobbiamo ricordare il precedente di gara 1, occorso solo lo scorso lunedi 28 maggio e che ha visto al successo proprio i blugranata, padroni di casa anche questa sera. Il tabellino del match racconta infatti di un buon successo per 5-3 a favore della squadra di David Martin: a rete sono andati Tobe (10’), Mello in doppietta (al 20’ e al 28'), Rafinha (30’) e Blanco (40’) a sigillo. Per l’Acqua&Sapone invece i marcatori sono stati solo Coco (13') e Bertoni (34’): i nerazzurri però hanno sbloccato il match grazie all’autorete di Lara, avvenuta al 12’ dell’incontro. Dando uno sguardo alla partita e non solo al tabellino, non possiamo non sottolineare la bella prova della compagine di Main, tra le più belle delle ultime settimane: di certo la Luparense deve sfruttare al massimo il fattore campo, ancora a favore anche questa sera. Segnaliamo che però la vittoria conseguite pochi giorni fa non mette i lupi nel favore del pronostico: arrivati a questo punto del tabellone ogni partita e a sé e di certo l’Acqua&Sapone sarà più pronta questa sera a rispondere al ritmo forsennato della Luparense.

© Riproduzione Riservata.