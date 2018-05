MILINKOVIC ALLA JUVENTUS?/ Accordo di Marotta col serbo, ma Lotito vuole 130 milioni: è un bluff?

Calciomercato, Milinkovic alla Juventus? ll serbo sogno di Allegri, ma Lotito fa muro: "Non ha prezzo, già rifiutata per lui un'offerta da 110 milioni di euro"

30 maggio 2018 Fabio Belli

Milinkovic-Savic, sogno bianconero (foto LaPresse)

La Juventus non rinuncia ad un vecchio pallino del suo calciomercato: il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che già l’anno scorso è stato nel mirino dei bianconeri. Dopo una stagione vissuta tra i migliori calciatori in assoluto del campionato di Serie A, Milinkovic potrebbe essere il colpo in grado di rivoluzionare il centrocampo della squadra di Allegri. Il problema è il prezzo: il serbo può essere considerato un vero top player ormai, e servirebbero, secondo fonti bianconere, almeno 100 milioni da mettere sul piatto per convincere la Lazio: soldi che potrebbero potenzialmente arrivare solo tramite una cessione pesante, con Dybala primo indiziato per lasciare Torino.

LOTITO: "GIA' RIFIUTATI 110 MILIONI"

Tra il dire e il fare c’è di mezzo però una Lazio che non sembra intenzionata a privarsi del suo gioiello. Il portavoce del club biancoceleste, Arturo Diaconale, nel pomeriggio di martedì è stato evasivo, parlando di situazioni monitorate dalla società ma sulle quali non si potrà dare certezze finché il calciomercato sarà aperto. Più perentorio, a margine di un evento a Viterbo, il presidente Claudio Lotito, che ha affermato di ritenere Milinkovic fuori mercato e soprattutto di non saper dare una valutazione economica a un giocatore per il quale l’anno scorso ha già rifiutato 110 milioni di euro. Offerta arrivata dall’estero, e l’impressione è che la Lazio possa privarsi del suo campione solo di fronte a una proposta indecente dai 130 milioni in su: cifra che potrebbe però mettere definitivamente fuori gioco la Juventus.

